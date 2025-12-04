İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kooperatifçilik Günü öncesinde 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' temasıyla düzenleyeceği buluşmada kooperatifçilik üzerine dört ayrı panel gerçekleştirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için hayati öneme sahip kooperatifçiliğin yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla masaya yatırılacağı İzmir Kooperatifçilik Buluşmalarını organize ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2025'i Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesinden hareketle 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' temasıyla düzenlenecek buluşma, 19 Aralık Cuma 09.00-17.00 saatleri arasında İzmir Ticaret Odası'nda yapılacak.

Açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz gerçekleştireceği İzmir Kooperatifçilik Buluşmalarında, kooperatifçilik üzerine dört ayrı panel düzenlenecek.

YENİ NESİL KOOPERATİFÇİLİK ARAYIŞI

İlk panel 'Uluslararası Kooperatifler Yılında Kooperatifçiliğin Vizyon Arayışları' başlığıyla yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu'nun yönlendireceği oturuma Avrupa Kooperatifleri Başkanı Giuseppe Guerini video konferansla katılacak. FAO Program Destek Uzmanı Ali Ağören, Kooperatif ve Sosyal Dayanışma Uzmanı Ayşe Turunç Kankal ve Avrupa Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Örnek konuşmacılar arasında yer alacak.

İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun yönlendireceği 'Yeni Nesil Kooperatifçilik Arayışları' panelinde ise İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Dilek Akdenizli Kocagül, Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, İZTO Meclis Üyesi Günay Baysali, UTGB Genel Sekreteri Erdem Ak ve Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Bayramoğlu konuşacak.

İZMİR'İN KOOPERATİFÇİLİĞİN GELECEĞİ DE KONUŞULACAK

'Kooperatifçiliğin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü' başlıklı panelde İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür moderatörlük yapacak. Ankara, Mersin, Muğla ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinden yetkililer kooperatifçilikte yerel yönetimlerin katkılarını paylaşacak.

Günün son oturumunda ise UTGB Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal moderatörlüğünde 'İzmir'in Kooperatifçilik Birikimi ve Geleceği' konuşulacak. Gödence, Ödemiş Bademli, Tire Süt ve Urla Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri başkanları deneyimlerini aktaracak.