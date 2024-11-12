İzmir'de Karabağlar Belediyesi, ilçenin her noktasını daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek amacıyla başlattığı temizlik seferberliğiyle önemli bir adım attı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu kapsamlı temizlik hareketi, Karabağlar'ın tüm mahallelerinde sürdürülecek.

İlk etapta Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde başlayan çalışmalar, her hafta belirli bir mahallede yoğunlaşarak ilçenin tamamına yayılacak.

Çalışmalar kapsamında, 4 süpürge makinesi, 1 yıkama aracı, 2 açık kasa kamyonet ve 1 kontrol aracı ile toplamda 26 personel görev alıyor.

Belediye, temizlik işlerinin yanı sıra, çevre düzenlemeleri ve geri dönüşüm uygulamalarıyla da mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Budama atıklarının da düzenli olarak toplanacağı çalışmalarda, Karabağlar’ın her hafta belirlenen mahallelerinde temizlik faaliyetleri yapılacak. Bu sürdürülebilir temizlik hareketi sayesinde Karabağlar’ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi sağlanacak.

Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu temizlik çalışmalarında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik hareketinin amacının sadece ilçenin görünümünü iyileştirmek olmadığını, aynı zamanda vatandaşların yaşam alanlarında sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratmak olduğunu vurguladı.

Kınay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanıyor. Karabağlar’ın her köşesinde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Temizlik hareketi, ilçenin diğer mahallelerinde de hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.