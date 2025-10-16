İzmir, Karabağlar'da Smyrna AVM, Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman'ın liderliğiyle yeniden canlanıyor. Çalışmalar, bölge ekonomisi ve yerel istihdama katkı sağlarken, mahalleli ve mülk sahipleri büyük memnuniyetini dile getirdi

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, son dönemde dikkat çeken bir dönüşüme sahne oluyor.

Uzun süredir atıl durumda bulunan Smyrna AVM, mahalle muhtarı Neşe Kahraman'ın girişimleri ve koordinasyonu sayesinde yeniden canlanmaya başladı.

Mahalle sakinleri ve mülkiyet sahipleri, yapılan çalışmalarla birlikte hem bölge ekonomisine hem de yerel istihdama katkı sağlanmasından büyük memnuniyet duyuyor.

AKTİF, ÇÖZÜM ODAKLI VE ÖRNEK BİR MUHTAR: NEŞE KAHRAMAN

Karabağlar ilçesinin en aktif, en çözüm merkezli ve halkla iç içe çalışan muhtarlarından biri olarak öne çıkan Neşe Kahraman, yalnızca bir yerel yönetici değil; aynı zamanda mahallesinin kalkınması için gönülden çalışan bir öncülük örneği sergiliyor.

Muhtar Kahraman'ın öncülüğünde yürütülen girişimler sayesinde Smyrna AVM yeniden hayat bulurken, Devrim Mahallesi de sosyal ve ekonomik anlamda canlılığını geri kazandı.

MÜLKİYET SAHİPLERİNDEN TEŞEKKÜR: 'EV SAHİPLİĞİ VE MİSAFİRPERVERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Smyrna AVM'nin yeniden faaliyete geçmesinde öncü rol oynayan Muhtar Neşe Kahraman, sadece idari sorumluluğuyla değil, güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşımıyla da mahalle halkının takdirini kazandı.

Mahalle muhtarlığı tarafından desteklenen çalışmaların, yalnızca ticari değil; sosyal dayanışma ve mahalle bilincini güçlendirme amacı taşıdığı ifade edilirken Smyrna AVM'nin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, Devrim Mahallesi Karabağlar'ın gelişen yüzü olarak öne çıkacak.