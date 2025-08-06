İzmir Karabağlar Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü işbirliğiyle hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Alanında Sürdürülebilir Tasarımlar” sergisi, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda ziyarete açıldı.İZMİR (İGFA) - Serginin açılışında konuşan Başkan Kınay, “İlçede gerçekleştireceğimiz dönüşüm çalışmalarıyla Karabağlar’ı daha yaşanabilir daha güzel bir kent haline getireceğiz” dedi

Projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Osman Aksüner Mahallesi’nin 1. Etabı ele alındı. Öğrenciler müşterek konut yaklaşımları doğrultusunda sosyal yaşamı destekleyen projeler tasarladı. İYTE Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin, akademik kadro eşliğinde hazırladığı projeler sergilendi.

Serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İYTE Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan, Doç. Dr. Kamal Eldin Mohamed, Araştırma Görevlisi Elif Naz Çelik, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

AKADEMİ VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİ

Toplam 39 öğrencinin yer aldığı çalışmada, bölgede yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler üretildi. Projelerde sadece konut üretimi değil; düğün alanı, atölye çalışmaları için açık alanlar, üretim ve ticaret birimleri gibi sosyal yaşamı destekleyen unsurlar da yer aldı.

Kullanıcı profiline yönelik yapılan analizlerde, mahallede 40 yılı aşkın süredir yaşayanların ağırlıkta olduğu vurgulandı. Tasarımlar, sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirildi.

DOÇ DR ARSAN “SAHADAN GELEN GERİ BİLDİRİMLERLE TASARLANDI”

Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan, “Projelerimiz sadece konut değil, sosyal yaşamı da kapsıyor. Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, enerji üretimi, su toplama sistemleri ve birlikte yaşam alanlarına öncelik verdik. Mahalle sakinlerinin görüşleri de bu tasarımlarda belirleyici oldu” dedi.

BAŞKAN KINAY: “HALKIN TALEPLERİ PROJELERİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında kentsel dönüşüm sürecinin Karabağlar’ın geleceğini şekillendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. “Biz Karabağlar için yaşayan, yaşatan bir vizyonla hareket ediyoruz. Yalnızca binaları değil, yaşamı dönüştürmeyi hedefliyoruz” diyen Başkan Kınay, sahada yürütülen çalışmaların bilimsel temellere dayanmasının önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin maket ve projelerinin emeğin somut örneği olduğunu ifade eden Kınay, “Komşuluk ilişkileri, bölge sakinlerinin beklentileri ve alışkanlıkları bu projelerde belirleyici oldu. Tüm paydaşlarla birlikte bu dönüşümü adım adım hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Kınay sözlerini, “Hep birlikte Karabağlar’ı daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getireceğiz” diyerek tamamladı.