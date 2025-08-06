Halkbank ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “Veri ve İstatistiklerle Kadın Girişimciliğine Güncel Bakış” raporu, kadın girişimciliğini çok yönlü ele alarak politik öneriler sundu.İSTANBUL (İGFA) - Halkbank’ın İstanbul Üniversitesi Araştırma Merkezi ile hazırladığı “Veri ve İstatistiklerle Kadın Girişimciliğine Güncel Bakış Araştırma Raporu” yayımlandı.

Rapor, kalkınma planları, e-ticaret, ihracat, kadın istihdamı ve iş gücü piyasasındaki yer gibi konuları inceleyerek kadın girişimciliğine dair kapsamlı veriler sunuyor.

Eğitim, mentörlük, finansal okuryazarlık, sosyal güvence ve bakım hizmetleri gibi alanlarda atılacak adımları içeren politika önerileri de raporda öne çıkıyor.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) verilerine göre, dünyada her 10 girişimciden sadece 3’ü kadın; en yüksek kadın girişimci oranı Latin Amerika, Karayipler, Doğu Asya ve Pasifik’te görülürken, gelişmiş ülkelerde bu oran düşük. Finansmana erişim zorluğu, bakım sorumlulukları, rol model eksikliği ve cinsiyet kalıpları başlıca engeller olarak belirtiliyor. Türkiye’de ise TÜİK’in 2023 verilerine göre kadın girişimcilerin oranı yüzde 17,4 iken, 2024’te yüzde 18,2’ye yükseldi.

DİJİTALLEŞME VE MOTİVASYON

Kadınlar e-ticarette yüzde 30’luk payla dijital dönüşüme adapte oluyor; özellikle hizmet ve perakende sektörlerinde faaliyetlerini çevrimiçi mecralara taşıdı. Girişimcilik yaş aralığında 25-34 yaş grubu önde gelirken, 35-44 yaş grubu takip ederken, kadınların motivasyonu arasında “kendi işinin patronu olmak”, “aile bütçesine katkı” ve “esnek çalışma saatleri” yer alıyor; bu da ekonomik zorunlulukların etkili olduğunu gösterdi.

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