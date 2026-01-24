İzmir'de Karabağlar Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında emekliler, artan hayat pahalılığına ve derinleşen geçim sıkıntısına karşı bir kez daha alanlara çıktı. 'Gasp edilen haklarımızı geri almak için buradayız' sloganıyla yapılan açıklamaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da destek verdi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla Karabağlar Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında, emekliler insanca yaşam talebiyle bir araya geldi. Alanlarda yükselen sloganlarla, emeklilerin geçim mücadelesi ve talepleri kamuoyuna duyuruldu.

Basın açıklamasına katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, sosyal adalet ve eşit yaşam hakkının herkes için temel bir hak olduğunu ifade etti. Kınay, emeklilerin taleplerinin meşru ve haklı olduğunun altını çizdi.

Açıklamada konuşan Karabağlar Demokrasi Platformu Başkanı Süleyman Tümer, emeklilerin yıllarca emek vererek ülkeye hizmet ettiğini anımsatarak, 'Yıllarca emeğiyle bu ülkeyi ayakta tutan emekliler bugün geçinemiyor. Emeklilik yoksulluk değil, onurlu ve insanca yaşam demektir. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

Etkinliğe katılan DİSK Devrimci Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ise emeklilerin yaşadığı ekonomik çıkmazın her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Başkan Yanar, emeklilerin taleplerinin bir lütuf değil, yılların emeğinin karşılığı olduğunu vurgulayarak örgütlü mücadelenin önemine işaret etti.

Çok sayıda yurttaşın destek verdiği basın açıklamasında 'İnsanca yaşam istiyoruz', 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz' ve 'Yaşasın örgütlü mücadelemiz' sloganları da atıldı.