Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa başta olmak üzere çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. Türk Kızılay ve AFAD ekipleri sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 24 Ocak 2026 günü saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem 11.04 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/2014813263192568090

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Türk Kızılay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler, Kızılay Afet ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir' ifadelerine yer verdi.

AFAD ve ilgili kurumların da bölgedeki çalışmaları sürüyor.