İzmir'de Karabağlar Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi ve spor alışkanlığı kazanmaları amacıyla “Yaz Spor Okulları Mahallede Spor” etkinliğini başlattı. İlçedeki parklarda düzenlenen basketbol kursları, çocuklardan yoğun ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar’lı çocuklar bu yaz mahallede sporla buluştu.

Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayında da devam eden kurslar, sabah saatlerinde parkların basketbol sahalarında gerçekleştiriliyor.

Eğitimler; Özdemir Sabancı Parkı, Doğan Emültay Parkı, Feride Parkı, Kartal Parkı, Neşet Ertaş Parkı, Timuçin Gürnar Parkı ve Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı’nda sürdürülüyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen basketbol kurslarında çocuklar temel basketbol tekniklerinin yanı sıra takım oyunu, paslaşma ve koordinasyon gibi konularda da deneyim kazanıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, amaçlarının çocukların yaz tatilini hem eğlenerek, hem de spor yaparak geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, mahallelerinde güvenli ortamlarda hareket etmelerini teşvik etmek istiyoruz. Spor salonlarına gitmeden, kendi parklarında, belediyemizin deneyimli antrenörleri eşliğinde spor yapma imkânına sahip olmaları bizim için çok değerli. Mahallede sporla hem bedensel hem sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu