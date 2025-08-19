Bostanlıspor’un oryantiring takımları antrenörü, aynı zamanda B+22A Türkiye Şampiyonu milli sporcusu Büşra Altun, Oryantiring Milli Takımımızın Bulgaristan’daki şampiyonaya katılacak ekipte antrenör olarak yer aldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 2. Milli Takım Kampına antrenör olarak davet edilen ve çalışmalara nezaret etmeye başlayan Bostanlıspor’un gururu Büşra Altun 22 Ağustos’a kadar devam edecek olan Bursa Keles Kocayayla Kamp Merkezinde görev yapacak, daha sonra da milli takım ile birlikte antrenör olarak ay sonunda Bulgaristan’daki uluslararası şampiyonaya (Seeoc Güneydoğu Avrupa Şampiyonası) katılacak sporcularımızı antrene edecek.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, kulüplerinin sporcu gibi antrenör ve yönetici de yetiştirdiğini ifade etti.

Büşra'nın kulübün altın değerindeki kıymetli bir sporcusu ve antrenörü olduğunu belirten Başkan Erboy, "Sporcu olarak halen yarışıyor ve zirvede. Spor geçmişi büyük başarılarla dolu. Şampiyonlukları elde etmeye devam ederken, antrenörlük de de başarısını kanıtladı ve bu kez de sporcu olarak seçildiği milli takımda antrenörlük yapacak. Bu bizim ve yetiştiği Altunspor için büyük gurur. Yeni sezonda sporcu olarak Türkiye Şampiyonluklarını yine elde edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Antrenör olarak da Milli Takımımızda güzel işlere imza atacak” diye konuştu.