İzmir'de Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi çocuklara eğitim veren Özgür Çocuk Evi ilk mezunlarını verdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi çocuklara yönelik eğitim veren Özgür Çocuk Evi, Barış Semt Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle ilk mezunlarını verdi. Çocuklar ve ailelerinin katıldığı mezuniyete Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katıldı.

Yılsonu gösterilerinin yapıldığı mezuniyet töreninde çocuklar doyasıya eğlendi. Dansların sahnelendiği etkinlikte şarkılar da söylendi. Çocukların gösterilerini ilgiyle izleyen Başkan Kınay, onlarla birlikte eğlendi, şarkılarına eşlik etti. Pastaların kesildiği mezuniyette, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla, Özgür Çocuk Evi ilk mezunlarını verdi.

Yetişkinlerin görevi çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak

Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Kınay, yetişkinlerin görevinin çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı. Karabağlar Belediyesi olarak en büyük sorumluluklarının, çocukların hak ettikleri hayatı yaşayabilmeleri ve geceleri yataklarında rahat uyuyabilmeleri için ellerinden gelenin çok daha fazlasını yapmak olduğunun altını çizdi. Çocukların çocukluklarını yaşayabilmeleri için mücadele edeceklerini ifade eden Başkan Kınay, Özgür Çocuk Evi’nin kendileri için çok değerli olduğunu ve bundan sonraki süreçlerde tüm mahallelerde çocuklar için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, “Yaşadığımız ve yaşattığımız Karabağlar’ı birlikte oluşturacağız. Bugün bir başlangıç olsun. Çocuklarımızın yolu hep açık olsun” dedi.