Dünya genelinde her yılın haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü, Dilovası’nda coşkuyla kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi tarafından yapılan etkinlikle aileler, babalarına olan sevgilerini ve minnettarlıklarını bir kez daha gösterdiler.

Programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Meclis Üyeleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Mahalle Muhtarları katıldı.

Yapılan etkinlikle, babalar ile çocuklar arasındaki bağları güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu söyleyen psikolog Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Babalar Günü, babaların aile yeri ve değeri bir kez daha hatırlatan anlamlı bir gün. Bu özel günde bizler babaların emeklerini takdir etmek ve birgün değil her gün hatırlanmayı düşünmeye sevk eder. Bu vesile ile tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir diliyorum " dedi.

Program Babalar Korusunu türkü ve ezgileriler ve Başkan Ömeroğlu’nun hediye takdimi ile son buldu