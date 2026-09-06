Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin İldem Yeşilyurt Parkı'nda düzenlediği konserde Talha Bora Öge ve Orkestrası, eşsiz performansıyla yine müzikseverlerle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Unutulmaz ve birbirinden güzel, sevilen eserleri seslendiren Talha Bora Öge ve Orkestrası'na performansları için teşekkür eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İldem Yeşilyurt Parkı'mızda yine güzel bir etkinliğe daha imza attık. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserimizde Talha Bora Öge ve Orkestrası sevilen türkü ve şiirlerini Kayserililer için seslendirdi. Her yaştan vatandaşımızın ilgi gösterdiği etkinliğimiz ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına da ayrı bir renk kattı. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmak amacıyla konser, tiyatro, sergi, sinema, festival ve çeşitli güzel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bu güzel konser için değerli Talha Bora Öge ve Orkestrası'na teşekkür ederim. Emeklerine sağlık.' diye konuştu.

Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge de bir konuşma yaparak, 'Melikgazi Belediyemiz sayesinde yine buluştuk, sizlerleyiz. Kayserili canlar yine bizimle. Bu kapsamda Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve değerli ekibine çok teşekkür ederim.' dedi.

Konsere katılan vatandaşlar, hafızalarda yer edinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli anlar yaşadı ve yaz akşamına renk katan etkinlikten dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.