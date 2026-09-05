Kayseri Talas Tokana Yöresel Lezzetler, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Şehirde Lezzet Var' sloganıyla belirlenen Lezzet Noktaları arasında yer aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ın yöresel mutfağını yaşatan Tokana Yöresel Lezzetler, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Lezzet Noktası seçildi. 'Şehirde Lezzet Var' sloganıyla belirlenen noktalar arasında yer alan Tokana, 2026 yılında mantı kategorisinde Türkiye'nin en iyisi seçilmesinin ardından önemli bir başarıya daha imza attı.

TARİHİ KONAKTA KAYSERİ TATLARI

Talas Belediyesinin restore ederek hizmete kazandırdığı Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Sokağı'ndaki üç katlı taş konakta faaliyet gösteren Tokana'da mantı, yağlama, yaprak sarması ve yöresel tatlılar başta olmak üzere geleneksel yemekler sunuluyor.

Tarihi yapının özgün dokusuyla buluşan mekân, Kayseri'nin yemek kültürünü hem kent sakinlerine hem de Talas'ı ziyaret eden misafirlere ulaştırıyor.

Tokana'nın bu başarısı, daha önce aldığı ödülle de dikkat çekmişti. 2026 yılında yapılan değerlendirmede 81,22 puanla mantı kategorisinde Türkiye birincisi olan işletmede; lezzetin yanı sıra hijyen, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti de değerlendirme kriterleri arasında yer aldı.

BAŞKAN YALÇIN: 'DEĞERLERİMİZİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRIYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tokana'nın geleneksel yemek kültürünün yaşatılması açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, 'Kayseri'nin eşsiz yöresel lezzetlerini tarihi Talas'ın güzel atmosferinde buluşturuyoruz. Tokana ile geçmişten bugüne taşıdığımız mutfak kültürümüzü yaşatırken, Talas'ın tarihini ve kültürel zenginliğini de misafirlerimizle paylaşma imkânı buluyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında Lezzet Noktası olarak seçilmesi, bu değerlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmamız açısından önemli bir kazanım.' dedi.