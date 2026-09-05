Ankara'da iş dünyasında faaliyet gösteren Ağrılı iş insanı Volkan Barbaros, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret ederek Başkan Hayati Bekis ve spor camiasının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede amatör spor kulüplerinin artan mali yükü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve iş insanlarının kulüplere sağlayabileceği destek ele alındı.

NİHAT AYDIN

AĞRI (İGFA) - Shelter Inn Otel & Spa, VB Enerji A.Ş. ve Ezgi Cafeler Yönetim Kurulu Başkanı olan Ağrılı iş insanı Volkan Barbaros, Ağrı ASKF'yi ziyaret etti. Ziyarette ASKF Başkanı Hayati Bekis, Kulüpler Birliği Başkanı Necdet Çiftçioğlu ve Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Muhammet Hanifi Yerlikaya hazır bulundu. Görüşmede Ağrı amatör sporunun mevcut durumu, kulüplerin artan mali yükleri ve gençlerin sporla buluşturulması için iş dünyasının sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

BEKİS: 'AMATÖR SPORUN İŞ İNSANLARININ DESTEĞİNE İHTİYACI VAR'

ASKF Başkanı Hayati Bekis, amatör spor kulüplerinin son yıllarda artan maliyetler nedeniyle daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, iş insanlarının bu alanda sorumluluk üstlenmesinin önemine dikkat çekti. Barbaros'un geçtiğimiz sezon Ağrı Kadın Futbol Takımı'na verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Bekis, bu yaklaşımın diğer iş insanlarına da örnek olması gerektiğini söyledi. Gençlerin sporla buluşmasının yalnızca sportif başarı açısından değil, sosyal hayat ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları açısından da önemli olduğunu vurgulayan Bekis, amatör kulüplerin ayakta kalabilmesi için kentteki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BARBAROS: 'GÜCÜMÜZ ÖLÇÜSÜNDE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Volkan Barbaros da spora ve gençlere yönelik desteklerini bundan sonraki dönemde de sürdüreceklerini belirterek, 'Çocuklarımızın daha uygun koşullarda spor yapabilmesi için karınca kararınca, gücümüz ölçüsünde desteklerde bulunduk. Bundan sonra da bu destekleri devam ettireceğiz. Sonuçta bunlar kendi evlatlarımız, kendi çocuklarımız' dedi. ASKF'nin amatör ligleri organize ederek çocukların ve gençlerin spor içerisinde kalmasına önemli katkı sunduğunu ifade eden Barbaros, 'Ağrı'nın ASKF'ye ihtiyacı var. Çocuklarımız bu organizasyonlarla en azından kafalarını sporla meşgul ediyor. Ben bunu çok anlamlı buluyorum' diye konuştu.

ASKF'YE YENİ DÖNEM İÇİN HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ

Ziyaretin sonunda ASKF Başkanı Hayati Bekis ve beraberindeki yöneticilere yeni dönem için hayırlı olsun temennisinde bulunan Barbaros, Ağrı'da sporun gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Görüşme, iş dünyası ile amatör spor camiası arasındaki dayanışmanın artırılması ve gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için ortak destek çağrısıyla tamamlandı.