Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulaşımdan eğitime, spordan sosyal hayata kadar kentin dört bir yanında hayata geçirilen yapısal projeleri sahada inceledi; Denizli'nin sorunlarını ertelemeden, çözüm odaklı yatırımlarla geleceğe hazırlandıklarını vurguladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk olarak Karaman Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti. Toplam 1.666 metrekarelik modern bir alan üzerine kurulu olan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Çavuşoğlu, projenin minik yavrulara güvenli, nitelikli ve konforlu bir gelişim ortamı sunacağını belirtti.



Gümüşler Bulvarı'nda ulaşım hamlesi

Eğitim projelerinin ardından ulaşım yatırımlarına odaklanan Başkan Çavuşoğlu, Gümüşler Bulvarı üzerinde hayata geçirilen DSİ Köprülü Kavşak Projesi şantiyesinde denetimlerde bulundu. Bölgede geçmişte yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan projenin kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı ifade edildi. 108 milyon TL'lik yatırımla bölgenin düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım düğüm noktasına dönüştürüleceği kaydedildi.



Atıl alan modern spor komplekslerine dönüşüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü hafızasını yaşatırken geleceğe yatırım yapma misyonunu Merkez Kapalı Spor Salonu projesiyle sürdürüyor. Uzun süredir atıl vaziyette bulunan alanın yeniden kente kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, projenin gençlerin sportif faaliyetlerde bulunabileceği, eğitimlerini destekleyecek ve güvenle sosyalleşebileceği modern bir cazibe merkezi olacağını belirtti.



Kızılyer'e modern sosyal tesis ve kapalı pazaryeri

Kent merkezindeki yatırımların yanı sıra kırsal ve merkez mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik projeleri de kararlılıkla hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kızılyer Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis ile kapalı pazaryeri kazandırdı. Bölge halkının uzun süredir beklediği, düğün, nişân, taziye ve toplu buluşma gibi sosyal etkinliklerin konforla gerçekleştirilebileceği çok amaçlı sosyal tesis ile hava şartlarından etkilenmeden alışveriş imkânı sunacak kapalı pazaryeri alanı, mahallenin sosyal ve ticari yaşamına büyük bir hareketlilik getirdi. Başkan Çavuşoğlu, ulaşımdan eğitime, spordan sosyal donatı alanlarına kadar kentin dokusunu zenginleştiren yapısal projelerle Denizli'nin geleceğini kararlılıkla şekillendirdiklerini ifade etti.



'Çocuklarımız ve kentimiz için güçlü yarınlar inşa ediyoruz'

Başkan Çavuşoğlu, ulaşımdan eğitime, spordan sanata kadar kentin dokusunu zenginleştiren yapısal projelerle Denizli'nin geleceğini kararlılıkla şekillendirdiklerini ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, 'Çocuklarımız için güzel yarınları bugünden inşa ediyor; Karaman Mahallemizde yapımı devam eden 1.666 m² alana sahip 11 sınıf, oyun odası, etkinlik alanı ve yemekhaneli Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi ile onların geleceğine yatırım yapıyoruz. Aynı kararlılıkla, Gümüşler Bulvarı'nda hemşehrilerimizin can güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla, 108 milyon TL'lik DSİ Köprülü Kavşak Projemizi hayata geçiriyoruz. Ulaşımdan eğitime kentin dokusunu zenginleştiren tüm bu yatırımlarla Denizli'mizde sorunları ertelemiyor, çözüm için sahada var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.