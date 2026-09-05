Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı Karabağlar Belediyesi'nde düzenlenen bir programla kutlandı. İki asırlık geçmise sahip teşkilattın büyük bir emek ve özveriyle bu güne geldiğini belirten Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Müdürlüğü'nde uzun yıllar emek verdikten sonra emekliye ayrılan 4 personel ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar ilçesinin 58 mahallesinde en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Başkan Kınay, çalışma arkadaşlarım dediği zabıta personeliyle 200. yıl pastası kesti, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Emekten emekli olunmuyor

Zabıta teşkilatı personelinin denetimden saha uygulamalarına kadar önemli ve zorlu bir sorumluluk üstlendiğini belirten Başkan Kınay, iki asırlık geçmişe sahip teşkilatta çalışma koşulları ve yasal haklar konusunda giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti. Emekliye ayrılanlara 'Emekten emekli olunmuyor' diyen Başkan Kınay, 'Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Emekliye ayrılan arkadaşlarımıza da güzel bir hayat diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte deneyim ve birikim, gençleşme ve yenilenme buluştu. Enerjimiz de yükseldi. Karabağlar için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız' diye konuştu.

Zabıta Müdürü Özkan Gözcü ise yaptığı konuşmada geçmişten bugüne zabıta teşkilatına katkı sunan ve bu mesleğe emek veren herkese teşekkür ederek ekibe yeni katılan çalışanlarla birlikte Karabağlar'a daha güçlü hizmet vereceklerini ifade etti.