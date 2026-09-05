İzmit Belediyesinin toplu sünnet programı kapsamında sünnet ettirilen 102 çocuk ve aileleri için mevlid programı düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet programı kapsamında 102 çocuk sünnet ettirildi. Hastanelerde gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin ardından çocuklar ve aileleri için mevlid programı düzenlendi. Programda çocukların mutluluğu ve ailelerin heyecanı birlikte paylaşıldı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU PAYLAŞILDI

Program, protokol konuşmalarıyla başladı. Ardından mevlid okunurken, çocuklar ve aileleri dualarda buluştu. Programın sonunda çocuklara hediyeleri takdim edildi. Programa İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz, Yeni Parti Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, Yeni Parti İzmit İlçe Başkanı Merih Kuruçelik, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Bekirdere Mahalle Muhtarı Hülya Aydın, 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, meclis üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.

OBUZ, 'BUGÜN SİZİN GÜNÜNÜZ'

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz, çocukların hayatlarındaki özel bir güne tanıklık etmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, 'Hepinizi İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu akşam evlatlarımızın hayatlarındaki özel bir güne tanıklık ediyor, ailelerimizin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz.

'BUGÜN SİZİN GÜNÜNÜZ'

Sevgili çocuklar; bugün sizin gününüz. Yüzünüzdeki mutluluk, ailelerinizin heyecanı ve burada oluşan bu güzel birliktelik bizler için çok kıymetli. Rabbim sizlere sağlık, huzur ve başarı dolu uzun ömürler nasip etsin. Anne babalarınızın sizlerle gurur duyacağı nice güzel günlerinizi hep birlikte görelim. Bu güzel organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, sağlık personelimize, kıymetli hocalarımıza ve bizlerle bu mutluluğu paylaşan bütün ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah yollarınızı açık, bahtınızı güzel etsin' dedi.

'SİZLER GÜLDÜKÇE İZMİT GÜLECEK'

Yeni Parti Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan da programın dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, 'Bugün İzmit'te güzel bir dayanışmaya şahit oluyoruz. Burada çocuklarımızın sevincini paylaşmak, ailelerin mutluluğuna ortak olmak için bir aradayız. Belediyecilik insanların hayatına dokunmaktır. Bu organizasyonu başlatan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e selam olsun. Siyasi kumpaslarla Silivri zindanında tutsak edilen Başkanımızın bir an önce aramıza katılmasını bekliyoruz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Allah size sağlıklı, güzel, umutlu bir ömür diliyorum. Sizler güldükçe İzmit gülecek' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA UZUN VE GÜZEL HAYATLAR DİLİYORUM'

Yeni Parti İzmit İlçe Başkanı Merih Kuruçelik ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Böyle kıymetli bir organizasyonda bizleri buluşturan Başkan Vekilimize ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de 42 gündür Silivri zindanlarında haksız, hukuksuz yere tutsak edilen, tek sevdası İzmit olan, sadece İzmit halkı için çalışan sevgili İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum. Eminim sizlerin ona olan sevgisini hissediyor. Çocuklarımıza uzun ve güzel hayatlar diliyorum' dedi.

TAMYÜKSEL, 'EVLATLARIMIZIN SÜNNETİ HAYIRLARA VESİLE OLSUN'

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel de çocukların sünnetlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, 'Evlatlarımızın sünnetinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıkla büyümeleri, ailelerine güzel günler göstermeleri nasip olsun. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile özgür günlerde buluşmak dileğiyle' ifadelerini kullandı.