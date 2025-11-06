İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi kent merkezi niteliğindeki 'Kemeraltı ve Çevresi Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı' içerisinde yer alan Kadifekale çevresinde 2006'dan bu yana sürdürdüğü kamulaştırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi doku ve değerlerini ortaya çıkarmak adına yürüttüğü Arkeoloji ve Tarih Parkı Alanı'nda kamulaştırma çalışmaları kapsamında önemli adımlar atılıyor.

Kadifekale çevresinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Arkeoloji ve Tarih Parkı Alanı'nda kalan taşınmazlar için kamulaştırma sonrasında tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Tapuda İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tescilli olan konutların yıkımı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tüm güvenlik önlemleri alınarak yapılıyor.

ANTİK TİYATRO VE KADİFEKALE ARASINDA KALAN BÖLGE

1950'li yıllardan sonra yoğun bir gecekondulaşmaya maruz kalan bölgede kamulaştırma ve yıkım çalışmaları ilk olarak jeolojik sakıncalı alanda başlatıldı. Bu çalışmaları, bilimsel kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlayan, yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli olduğu düşünülen Antik Smyrna Tiyatro alanındaki kamulaştırma ve yıkım çalışmaları izledi.

Ardından Antik Tiyatro ve Kadifekale arasında kalan Arkeoloji Tarih Parkında süreç başlatıldı. Bu bölgede çok büyük oranda gerçekleştirilmiş kamulaştırma ve yıkım çalışmaları günümüzde de sürüyor.

DAHA YAŞANABİLİR BİR İZMİR

Çalışmalar kapsamında son olarak yıkım işlemleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından Konak İmariye Mahallesi 536 Sokak'ta sürdürüldü. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşaat teknikeri olarak görev yapan Halil İbrahim Görmüş, 'Kamulaştırma işlemleri tamamlanan yapıların tahliye ve yıkımına devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi daha planlı bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.