İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Torbalı’daki fabrika ve zeytinlik yangınları ile Urla’daki otluk alan yangınına müdahale etti. Urla’daki yangın kontrol altına alındı, Torbalı’da çalışmalar sürüyorİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Torbalı ve Urla’da çıkan yangınlara hızla müdahale etti.

Torbalı Yedi Eylül Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasının bahçesindeki atıklara sıçrayan yangına 10 araçla müdahale eden ekipler, alevlerin fabrikaya ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

Aşırı sıcak altında mücadele eden itfaiyeciler, serinlemek için yüzlerine su dökerek çalışmalara devam etti.

Bu arada aynı bölgede Philsa Caddesi’nde zeytinlikte başlayan ve bungalov evlere sıçrayan yangın, 5 itfaiye aracıyla kontrol altına alındı; bazı bungalovların zarar gördüğü bildirildi.

Urla Kekliktepe’de otluk alanda çıkan yangına ise 5 arazöz, 1 tonaj aracı ve İZSU’dan 2 su tankeriyle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.