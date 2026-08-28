Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Türkiye genelini kapsayan son hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine girerken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.