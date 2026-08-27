Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin Taksi Mali Cihaz kullanımına geçiş süresinin 1 Eylül 2026 yerine 16 Kasım 2026 tarihine uzatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi 13 Şubat 2026 tarihli ve 33167 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 591 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 'Taksi Mali Cihaz' uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Tebliğin 16'ncı maddesiyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na belirlenen süreleri dijital.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatma yetkisi verilmişti.

Bu kapsamda, tebliğin 12'nci maddesinde yer alan ve taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin 1 Eylül 2026 tarihine kadar teknik şartları taşıyan ve Bakanlıkça onay verilen taksi mali cihazlarını satın alarak kullanmaya başlaması gerektiğine ilişkin süre, 16 Kasım 2026 tarihine uzatıldı.