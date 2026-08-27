Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıktan tarıma kentin dört bir yanında çiftçiye dokunan desteklerini hayata geçirmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATA Çiftliği'nde (BAKAP) yetiştirilen başaklardan elde edilen kaba yem (balya) ve arpa yemlerini yüzde 100 hibeyle manda yetiştiricilerine ulaştırılıyor. 14 ilçedeki 85 yetiştiricinin yararlanacağı destek kapsamında ise toplamda 1700 kaba yem ve 170 çuval arpa dağıtılması hedefleniyor.

Her daim kırsaldaki üreticinin ve yetiştiricinin yanında olan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ATA Çiftliği'nde (BAKAP) yetiştirilen arpa ve buğdayların hasadını yaparak kırsaldaki üreticiye ulaştırmaya başladı.

YÜZDE 100 HİBEYLE 14 İLÇEDE DAĞITILIYOR

Manda yetiştiricilerinin yararlandığı yüzde 100 hibeli destek kapsamında, protein açısından oldukça zengin olan üçlü karışım kaba yem (balya) ve arpa yemi, üreticiye can suyu olurken aynı zamanda da yetiştiricileri ekonomik olarak rahatlatıyor. 14 ilçedeki 85 yetiştiricinin yararlanacağı destek kapsamında ise toplamda 1700 kaba yem ve 170 çuval arpa dağıtılması hedefleniyor.

ATA ÇİFTLİĞİ'NDE BAŞKENTLİLER İÇİN YETİŞTİRİLDİ

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hekim Mevlüt Şamil Baran, kırsaldaki üretimin yerelden güçleneceğinin vurgusunu yaparak Büyükşehir'in üreticilere can suyu olmaya devam edeceğini şu sözlerle belirtti:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak manda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. ATA Çiftliği'nde yetiştirdiğimiz hem arpa hem de dane yemli olarak tanımladığımız balyalarımızı yetiştiricilerimize ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu yıl yaklaşık 1700 balyamızı yetiştiricilerimize buluşturup onların girdi maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Amacımız manda yetiştiriciliği yapan üreticilerimize destek olmaktır.'