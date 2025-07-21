Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Turizm Platformu iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, Başkan Mustafa Bozbey, Hanlar Bölgesi’ni dünyanın sayılı tarihi bölgelerinden biri yapma hedefini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Turizm Platformu, kentin turizm potansiyelini artırmak için Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ev sahipliğinde bir toplantı düzenledi.

Kozahan Takçakapı’da çarşı duasıyla başlayan program, İç Kozahan’daki kahvaltıyla devam etti. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Tarihi Hanlar ve Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Murat Saraçoğlu ve çarşı esnafı katıldı.

Başkan Bozbey, Bursa’nın 8.500 yıllık kültürel mirasına rağmen turizmde hak ettiği yerde olmadığını belirterek, “Hanlar Bölgesi’ni koruyamazsak kimliğini yitirme riskiyle karşı karşıya kalırız. Tarihi yapılar üzerine ürün teşhiri gibi görüntüler turizme zarar veriyor. Bilimsel verilere dayalı projelerle, esnafı da dahil ederek Hanlar Bölgesi’ni dünyanın önde gelen tarihi bölgelerinden biri yapabiliriz” dedi.

Bozbey, turist geceleme süresini 1.4 günden 3 güne çıkarmayı hedeflediklerini, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla kentin turizm atmosferini dönüştüreceklerini ifade etti.

Türkiye Tarihi Hanlar ve Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, çarşıların kentlerin vitrini olduğunu vurgulayarak, kamu ve özel sektörün iş birliğiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ise bölgeyi yaşatmak ve turizmde geliştirmek için çalışan tüm paydaşlara teşekkür etti.