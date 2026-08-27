Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 250 milyon dolarlık yatırımla kurulan Ağrı Mollakara Altın Madeni'nin açılışını yaptı. 5 yılda 17 ton altın üretmesi beklenen madenin, cari açığı 2,5 milyar dolar azaltması öngörülüyor.

AĞRI (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından üretim aşamasına geçen Ağrı Mollakara Altın Madeni'nin açılış törenini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen madenin, 5 yılda yaklaşık 17 ton altın üretmesi ve bu üretimle cari açığın 2,5 milyar dolar azaltılmasına katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı. Söz konusu üretim miktarının, aynı dönemde Türkiye'nin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 10'una denk geleceği belirtildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle güçlenen huzur ve güven ortamının daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve refaha dönüşeceğini vurgulayan Yılmaz, güçlenen huzur ve güven ortamının daha fazla yatırıma, üretime, istihdama ve refaha dönüşeceğini ifade etti.

Ağrı ve bölgenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek kıymetli yatırımı bölgede başlayan yeni kalkınma döneminin güçlü adımlarından biri olarak gördüklerini belirten Yılmaz, 'Mollakara Altın Madeni'nin ülkemize, milletimize, bölgemize ve Ağrı'mıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.