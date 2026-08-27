Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, göç yolundaki leyleklerin demiryolu hattında güvenli şekilde konaklaması için özel bir çözüm geliştirdiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrik hatlarında riskli noktalara konmalarını önlemek amacıyla leyleklere özel 'leylekkonmaz' aparatların tasarlanarak belirlenen direk ve katener noktalarına yerleştirildiğini duyurdu.

SAHADA DÜZENLİ KONTROL

Bakan Uraloğlu, TCDD ekiplerinin her gün sahada kontrollerini sürdürdüğünü ve leylekleri güvenli alanlara yönlendirdiğini belirtirken, böylelikle hem demiryolu işletmesinde güvenliğin sağlandığını, hem de doğayla uyumlu bir yaklaşım benimsendiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, ulaşım altyapısını güvenle işletirken çevreyle uyumlu çözümler geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.