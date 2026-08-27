Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), personeline yönelik performans değerlendirme sisteminin usul ve esaslarını belirleyen yeni yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

ANKARA (İGFA) - 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Performans Değerlendirme Yönetmeliği' ile Banka personeli ve sözleşmeli personelin değerlendirilmesine ilişkin kapsam, kriterler, itiraz süreci ve sonuçların kullanımına dair düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, TCMB personeli ve sözleşmeli personeli kapsıyor. Değerlendirme döneminde emeklilik, istifa, ölüm, işten ayrılma veya başka bir nedenle Banka ile ilişiği kesilenler hakkında ise performans değerlendirmesi yapılmayacak.

DEĞERLENDİRME YILDA BİR KEZ YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre performans değerlendirmeleri her yıl 1 Ocak-31 Aralık dönemini kapsayacak şekilde yılda bir kez yapılacak ve takip eden ay içinde tamamlanacak. Değerlendirmeler elektronik ortamda yürütülecek. Performans puanlaması, personelin ilgili yıl içindeki çalışmaları, görev ve sorumlulukları ile davranışları esas alınarak yapılacak.

Buna göre personel, 5 üzerinden puanlanacak ve sonuçlar kariyer süreçlerinde esas alınacak.

Performans değerlendirme sonuçları; adaylığın kaldırılması, terfi, sözleşmeli statüden kadroya geçiş, yurt dışı lisansüstü eğitim adaylığı ve performans ödemelerinde dikkate alınacak.

Buna göre; ilk performans puanı 2,00 ve üzeri olan aday personelin adaylığı kaldırılacak, son iki dönem puanı 2,50 ve üzeri olmayanların terfi ve bazı diğer süreçlerde önü kapanabilecek, performans puanı 3,20 ve üzeri olan personele performans ödemesi yapılabilecek.

Personel, performans sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 iş günü içinde yazılı itirazda bulunabilecek. İtirazlar, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında oluşturulan İtiraz Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanacak.

Kurulun vereceği kararlar kesin olacak. Gerek görülmesi halinde performansın yeniden değerlendirilmesine karar verilebilecek.

YETERSİZ PERFORMANS İÇİN BELGE ZORUNLULUĞU

'Yetersiz Performans' olarak değerlendirilen personel için amirlerin gerekçelerini özensizlik, verimsizlik veya disiplinsizlik gibi somut hususlarla belgelemeleri gerekecek. Bu personele, eksikliklerini gidermeleri yazılı olarak bildirilecek.

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