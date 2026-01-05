İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış aylarında artan baca yangınları, soba zehirlenmeleri ve gaz kaçaklarına karşı yurttaşları uyardı. Yetkililer, basit önlemlerle can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsimiyle birlikte artış gösteren baca yangınları, soba zehirlenmeleri ve gaz kaçaklarına karşı önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, 2024-2025 kış sezonunda kent genelinde yaklaşık 600 baca yangını meydana geldiğini açıkladı.

Baca yangınlarının büyük bölümünün düzenli bakım ve temizlik yapılmamasından kaynaklandığını belirten Mutlu, bacaların kullanım yoğunluğuna göre periyodik olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi. Mutlu, 'Yoğun kullanılan bacalar üç ayda bir, diğer bacalar ise en geç altı ayda bir temizlenmeli. Kış başlamadan önce tüm bakım ve kontroller mutlaka yapılmalı' dedi.

'SOBA YANAN ODADA UYUMAYIN'

Soba kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Mutlu, lodoslu havalarda dumanın geri tepebileceğini belirterek, soba yanan odalarda uyunmaması gerektiğini vurguladı. Karbonmonoksit gazının fark edilmeden ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Mutlu, ortamın düzenli olarak havalandırılması ve soba borularının altı ayda bir temizlenmesi gerektiğini söyledi.

'Uyuyan soba' olarak bilinen sobaların daha fazla risk taşıdığına dikkat çeken Mutlu, soba borularının bağlantı noktalarının sızdırmaz olması gerektiğini belirtti. Karbonmonoksit dedektörlerinin özellikle soba kullanılan evlerde hayati önem taşıdığını vurgulayan Mutlu, gece yatmadan önce sobaya kömür eklenmemesi gerektiğini kaydetti.

BACA YANGINLARI ÇATIYA SIÇRAYABİLİYOR

Baca yangınlarının zaman zaman çatı yangınlarına dönüştüğünü belirten Mutlu, bacalarda oluşan çatlaklardan çıkan ısı ve kıvılcımların çatıdaki yanıcı maddeleri tutuşturabildiğini söyledi. Bu nedenle bacaların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ev yangınlarının önemli bir bölümünün mutfakta başladığını hatırlatan Mutlu, kızgın yağ yangınlarına kesinlikle suyla müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Mutlu, 'Yağ yangınlarında ıslak bez ya da havlu ile üzeri kapatılarak oksijenle teması kesilmeli. Evlerde mutlaka yangın söndürücü bulundurulmalı' dedi.

GAZ KOKUSU ALINDIĞINDA NE YAPILMALI?

Doğalgaz ve LPG kaçaklarına karşı da uyarılarda bulunan Mutlu, gaz kokusu hissedildiğinde elektrik düğmelerine dokunulmaması gerektiğini söyledi. Ortamın hemen havalandırılması gerektiğini belirten Mutlu, 'Doğalgaz yukarıda, LPG ise zeminde birikir. LPG kaçaklarında gaz, zeminden dışarı doğru süpürülmeli' ifadelerini kullandı. Mangal ve ızgara kullanılan iş yerlerinde baca temizliğinin en az üç ayda bir yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİNDE 112'Yİ ARAYIN

Yetkililer, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerin zehirlenmeye işaret edebileceğini belirterek, bu durumda ortamın derhâl terk edilmesi ve kapı-pencerelerin açılarak havalandırılması gerektiğini bildirdi. Zehirlenme şüphesi olan yurttaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.