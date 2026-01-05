4 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan, 81 ilde 13 ülkede üye medyaları bulunan İGF Haber Ajansı (İGFA) 5 yaşında...

BURSA (İGFA) - Kısa adı İGFA olarak yayın hayatına başlayan İGF Haber Ajansı, 5'inci yaşını doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

İnternet medyalarına nefes aldırmayı hedefleyen ve kısa sürede aldığı yolla yeni medya düzeninin öncüsü olan İGFA, yayına başladığı ilk günden bu yana hiçbir kişi ya da kuruluşun tarafı olmadan yoluna devam ediyor.

81 İL VE 13 ÜLKEDE İGFA ÜYESİ MEDYALARA HABER SERVİSİ

'Haber paylaşınca güzel' mottosuyla her görüşe saygılı olacak şekilde haberlere yer veren, internet medyalarının yapmış olduğu özel haberleri, kamu kurum kuruluşları ile özel firmaların basın bültenlerini hazırlanan yazılım sistemi ile aynı anda igfhaber.com ve 81 il ile 13 ülkede yayın yapan resmi olarak bin 690 üye internet medyalarına servis eden İGFA; yerel medyalara destek amaçlı çıktığı yolda çok cüzi ücretle yerel medyaların destekçisi oldu.

'İGFA 81 İLDE VE YURT DIŞINDA MARKA OLDU'

İnternet haber sitelerinin sorunlarına çözüm bulmak için İGF projelerini hayata geçirdiklerini söyleyen İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve İGFA Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, yerel medyaların ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek, 'Medyalarımızın ekonomik sıkıntılarına çözüm bulmak, gider kalemlerini düşürmek için projelerimize devam ediyoruz. Bu projelerden en önemlisi, aylık 400 lira gibi bir bedelle medyalarımıza içerik sağlayan İGF Haber Ajansı (İGFA), 5 yıldan bu yana medyalarımızın yanında olarak gerek Anadolu illerimizde, gerekse yurt dışında marka haber ajansı oldu' diye konuştu.

'YEREL MEDYALARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE BASIN İLAN KURUMU'NA BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR'

'Medyalarımızın sorunlarına çözüm için İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun çalışmalarına da destek olmaya çalışıyoruz' diyen Mesut Demir, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay'a, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel firmaların banner reklam, videolu reklam çalışmalarının Anadolu yerel medyalarında da yayınlanması için bir komisyon ve birim kurulması önerisinde bulunduk. Bu çalışma ile bakanlıklar, bankalar, operatör şirketleri, otomotiv, tekstil ve gıda sektöründen ulusal firmalar, ulusal TV kanallarına ciddi reklamlar vermektedir. Televizyon kanallarının izleyici oranı, internet platformları nedeniyle ciddi şekilde düşmüş, insanlarımız haberleri anında internet medyalarından, dizi ve filmleri internet platformlarından izler hale gelmişken, ulusal videolu reklamların halen Anadolu yerel medyalarında yayınlanmaması, Basın İlan Kurumu'nun geçmişte medyalar için yaptığı projelerde eksikliğidir. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ile birlikte Basın İlan Kurumu'nda yeni bir dönem başlamış, yeni projelerle Anadolu yerel medyalarının sorunlarına çözüm bulunacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle İGF Haber Ajansı (İGFA) 5. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kuruluşundan buyana emeği geçen herkese, desteği olan dernek ve cemiyetlerimize, medyalarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.'