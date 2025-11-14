İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği 'İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi' beş haftalık çalışmanın ardından 11 maddelik bildiriyi tamamladı. Öneriler, İzmir'in Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na dahil edilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları kent iklim politikalarına dahil etmek amacıyla başlattığı 'İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi' projesi kapsamında 50 kişilik meclisi beş hafta boyunca çalıştırdı.

Tarihi Akın Pasajı'nda düzenlenen 5 oturumda, Körfez'de ısınma, kirlilik ve ekosistem kaybı, su kaynaklarının korunması ve doğa temelli çözümler gibi konular ele alındı.

Meclis üyeleri, yapılan tartışmalar sonucunda 30 öneriyi 11 maddelik bildiride topladı. Bu maddeler arasında bilinçli su kullanımı, yağmur suyu hasadı, gölge ve serin alanların artırılması, doğa tabanlı oyun ve eğitim alanları ile güvenli suya erişimin sağlanması gibi başlıklar öne çıktı.

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, projenin Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayarak, 'Farklı meslek ve ekonomik gruplardan oluşan yurttaşlar, İzmir'in geleceğine dair çok değerli fikirler üretti. Öneriler Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na entegre edilecek' dedi.

Projenin paydaşlarından Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar ise, 'Bu projeyle belediyenin iklimle ilgili kararları halkla ve halk için alınacak' ifadelerini kullandı. Yurttaş Meclisi üyeleri de katılımın kendilerine hem öğrenme hem de İzmir'e katkı sağlama fırsatı sunduğunu belirtti.

Projeye katılanlar, su tasarrufu, doğa temelli çözümler ve iklim okuryazarlığı gibi konularda kazandıkları bilgileri çevreleriyle paylaşacaklarını, alınan kararların geleceğe miras bırakılacak nitelikte olduğunu ifade etti. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği'nin desteklediği Sivil Katılım Projesi kapsamında yürütülüyor ve İzmir'in düşük karbonlu ve iklim dirençli şehir hedeflerine katkı sağlayacak