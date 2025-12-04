Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Pamukkale ilçesi Uzunpınar mahallesinde yaklaşık 55 yıldır hizmet veren ve teknik ömrünü tamamlamış olan 100 metreküplük ayaklı su deposunun yerine 300 metreküplük yeni bir içme suyu deposu yapılması için çalışma başlattı.



TEKNİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN 55 YILLIK ESKİ DEPO DEĞİŞİYOR



Zamanla yıpranan eski yapı nedeniyle oluşan su kaçakları hem su kaybına neden oluyor hem de temiz suya erişimi riske atıyordu. Ayrıca deponun ayaklı yapısı, periyodik temizlik ve bakım çalışmalarının yapılmasını güçleştiriyordu. Yapının taşıyıcı sistemlerinde gözlemlenen deformasyonlar olası yıkılma riski oluştururken, bu durum güvenlik açısından da ciddi bir tehlike arz ediyordu. Depo hacminin küçük olması ve kot farkı nedeniyle ise mahallede yüksek kesimlerde bulunan konutlara yeterli su basıncı sağlanamıyordu.



MODERN, GÜVENLİ VE YÜKSEK KAPASİTELİ YENİ DEPO İNŞA EDİLİYOR



Büyükşehir DESKİ ekipleri, tüm bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla mevcut kapasite artırılarak yeni bir içme suyu deposu yapımına başladı. Modern inşaat teknikleriyle ve uzun ömürlü malzemelerle inşa edilen yeni depo, hem kapasite hem de dayanıklılık açısından bölgeye sağlıklı su hizmeti verecek. Toplamda 35,5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek olan proje kapsamında ayrıca 9 bin 250 metrelik içme suyu iletim hattı döşenerek suyun mahalleye güvenli, verimli ve kesintisiz biçimde ulaşması sağlanacak. Yeni sistem devreye girdiğinde Uzunpınar mahallesinde su basınç sorunu ortadan kalkacak; bölge halkı daha temiz, güçlü ve güvenli içme suyuna sürekli erişim imkânına kavuşmuş olacak.



'VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIYLA YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, kent genelinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda vatandaş memnuniyetini öncelikli hedef olarak benimsiyoruz. Şehrimizin her köşesi bizim için değerli. Kaliteli ve eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Pamukkale ilçesi Uzunpınar mahallesinde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yaşanan sorunları ortadan kaldıracağız. Bu şehrin kaynaklarıyla, bu şehrin geleceğini planlamayı sürdüreceğiz' dedi.