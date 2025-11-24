Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Günün anlam ve önemine uygun olarak Başkan Günay, öğretmenlere isimlerine özel hazırlanan kalemleri hediye ederek emekleri için teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Güzelbahçe'deki anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kurumlarını kapsayan program kapsamında öğretmenleri ziyaret eden Başkan Günay, her okulda büyük bir sevgi ve sıcaklıkla karşılandı.

Eğitime ve eğitim emekçilerine verilen değeri vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay; öğretmenlerin sadece sınıflarda değil, toplumun her alanında iz bırakan birer rehber olduğunu ifade ederek, geleceğimizi inşa eden, çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle, sabırla yetiştiren kıymetli öğretmenlerin özel gününü gönülden kutladı. Başkan Günay; 'Onların emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları sayesinde daha aydınlık bir geleceğe yürüyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olacağız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Eğitim neferlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun' diye konuştu.