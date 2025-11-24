Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kavşağı'nda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Başkan Büyükakın, 'Ekiplerimiz 6 noktada birden çalışıyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, D-130 Karayolu'ndaki trafik yükünü ciddi anlamda azaltmak amacıyla projelendirdiği Başiskele Kavşağı Koridoru'nda çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor.

Ekipler, planlandığı gibi projeyi 2026'nın yaz dönemine yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. D-130'un Yuvacık ve Gölcük istikametlerini kısa sürede trafiğe açmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, İzmit istikametinde de benzer bir şekilde işleri yoğunlaştırdı.

KÖPRÜNÜN AYAKLARI GÖRÜNDÜ

İzmit istikametinden Başiskele Belediyesi'ne doğru dönüş köprüsünün imalatının yapıldığı projede çalışmalar sadece gündüz değil gece saatlerinde de yürütülüyor. Köprünün D-130 Karayolu'nun güney tarafındaki ilk ayağının yapımının sürdüğü projede kazıklama işlemi başladı. Tamamlanmak üzere olan fore kazık imalatı ile beraber Başiskele Belediyesi'ne doğru dönecek olan dönüş köprüsünün ayakları görünmeye göründü. Köprünün ayağının yapımı tamamlanınca kiriş imalatına geçilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kavşağı'nda ulaşımı rahatlatacak kapsamlı düzenlemeleri yoğun bir mesaiyle sürdürdüklerini belirterek, projenin geldiği son nokta hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Büyükakın, 'Başiskele Kavşağı'nda yoğun mesaimiz devam ediyor. Trafiğin her geçen gün arttığı bu kritik noktada, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan sıkışıklığı azaltmak; sürücülerimizin güvenliğini artırmak ve ulaşım akışını daha konforlu bir hale getirmek için çalışıyoruz.

HER NOKTA TEK TEK ELE ALINIYOR

Bölgede yol genişletme ve şerit düzenlemeleri, sinyalizasyon iyileştirmeleri, yeni bağlantı noktalarının oluşturulması, D-130 Karayolu'na erişimi rahatlatacak düzenlemeler, asfalt ve zemin güçlendirmeleri, yaya güvenliği öncelikli yeni kaldırım çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor. Ulaşım Ana Planımız doğrultusunda trafiğin yoğun olduğu her noktayı tek tek ele alıyor, bilimsel verilerle desteklenen kalıcı çözümler üretiyoruz' dedi.