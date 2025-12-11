Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte girişimciliğin temel esasları gençlerle paylaşıldı.

BURSA (İGFA) - Genç Sanayici ve İş İnsanları Yöneticileri Derneği (GESİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu organizasyonu ve makine sektörünün öncü kuruluşlarından Lothbrog Makine'nin ana sponsorluğunda Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, girişimciliğin yol haritasına ilişkin görüşler dile getirildi. GESİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getiren etkinlikte iş dünyasındaki deneyimlerini üniversiteli gençlerle paylaşan iş insanları, girişimciliğin temel esas ve hedeflerinin belirlenmesinde izlenmesi gereken esasları, kendi iş yaşamlarından örneklerle ifade etti.

Etkinliğin konuşmacı konuklarından Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, girişimcilik ruhunun şekillenmesinde ekonomik ve sosyal yaşamdaki gelişmelerin belirleyici etkiye sahip olduğunu belirterek, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Hayallerinin peşinden koşan girişimcilerin mutlak surette başarıya ulaşacağını ifade eden Akıncıoğlu, 'Alanında başarıya ulaşmış insanların mücadele serüvenleri, hayallerinin peşinden koştukları gerçeğini de gözler önüne sermektedir. Hayal gücünün genişliği başarıyı motive etmekle birlikte, ulaşılması amaçlanan hedefe uzanan yoldaki atılacak adımları boşa çıkarmamalıdır.' diye konuştu.

Girişimciliğin istenilmekle elde edilemeyeceğini, bir girişimci adayında zorluklara karşı koyabilme azmi ile yılgınlığa yenik düşmeme anlayışının bulunması gerekliliğine dikkat çeken Akıncıoğlu, her başarısız deneyimin aslında başarıya giden yolun kilometre taşlarını döşediğini vurguladı.

YATIRIMCILIĞIN YOLU GİRİŞİMCİLİKTEN GEÇER

Yatımcı olabilmenin girişimcilikle mümkün olduğuna dikkat çeken Akıncıoğlu, başarılı her sanayici, işletme sahibi ve iş insanının kişiliğinde, girişimciliğin bütün özelliklerinin görülebileceğini dile getirdi.

Gençlere bıkıp usanmadan çalışmaları tavsiyesinde bulunan Akıncıoğlu, başarının çalışmakla elde edilebileceği uyarısında bulundu.

Etkinliğin diğer konuşmacısı Pazarama Genel Müdür Yardımcısı Ünal Çapkan ise kendi iş yaşamından örneklerle, girişimcilikte başarıya ulaştıran faktörlerden söz etti.

İş hayatının dikensiz gül bahçesi olmadığını belirten Çapkan, zorluklar karşısında hemen pes eden birinin girişimciliği asla aklından dahi geçirmemesi gerektiğini ifade etti.

Biletini Al CEO'su Ulaş Ulus ise girişimci hayalleri kuran gençleri zorlu ve mücadelelerle dolu bir sürecin beklediğini, zorluklara talip olanların ancak girişimcilikte başarılı olabileceklerini söyledi.

Eğitmen Yazar Ahmet Şerif İzgören ile Sosyal Konuk Hidayet Tılı ise ülke kalkınmasının temelinde girişimci ruhun bulunduğunu dile getirdi.

Uludağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu yöneticileri tarafından her konuşmacıya sunumlarının sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.