Muğla'da Milas'ın en görkemli binalarından biri olan, halk arasında Hadi Eskişar Konağı olarak da bilinen Mehmet Said Efendi Konağı'ndaki başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Yıllara meydan okuyan, bir kısmı hasar görse de hala ihtişamını koruyan konak için restorasyon çalışmaları öncesinde çevre güvenliği ve çalışma alanı oluşturmak için çevre temizlik çalışmaları, binanın restorasyon öncesi bozulan alanlarının sökülmesi ve askıya alma iskelesi kurulumu başlamıştı.

TESİSAT ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Milas Belediyesi KUDEB birimi denetiminde müteahhit firma tarafından sürdürülen çalışmalar planlanan program dahilinde devam ediyor. Gelinen aşamada yapıda yıpranmış kısımların söküm aşaması büyük oranda tamamlanırken, duvar sağlamlaştırmaları tamamlanmasının ardından ise karkas duvar yapım işi sürüyor.

Çalışmalar kapsamında avlu duvarlarında onarım ve yeniden yapım çalışmasına geçilmiş olup önümüzdeki günlerde tesisat alt yapı çalışmaları başlayacak.

BAŞKAN TOPUZ: 'MİLAS'IMIZIN TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Restorasyon faaliyetlerinin hızla sürdüğünü belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Milas'ımızın tarihi için önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Restorasyon faaliyetlerine başladığımız Hadi Eskişar Konağı'na sık sık ziyaret gerçekleştirerek ekiplerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Yapıda gerçekleşen faaliyetler planlanan program çerçevesinde oldukça hızlı ilerliyor. Milas'ın en görkemli binalarından biri olan Hadi Eskişar Konağı yıllara meydan okuyan ve ihtişamını sürdüren bir yapı. Çalışmalarımızı ivedilikle tamamlayıp alanı ilçemize kazandıracağız' dedi.