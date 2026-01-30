İzmir Güzelbahçe Belediyesi Sağlıklı Yaş alma Merkezi, 'Kendime Güveniyorum' temalı ses yarışmasının birincisini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, belediye meclis üyeleri, çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek jüri üyesi olarak yer alırken diğer jüri üyeleri Müzisyen Korhan Özgören ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Aylin Odabaşı'ndan oluştu.

20 kadın ve bir erkekten oluşan 21 yarışmacı, serbest müzik türünde seslendirdikleri eserlerde; sesi doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun söyleme, şarkıyı doğru tonda seslendirme üzerinden jüriden puan topladı.

Dereceye girenlerden birinci Fatoş Öztürk Yalı Balık Restoranda iki kişilik akşam yemeği kazanırken, ikinci olan Hasan Aksoy PADEL Spor Tesisleri'nden gün boyu tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanma hakkı kazandı.

Üçüncü Mukadder Hoşoğlu ve jüri özel ödülü alan Nuran Uzun ve Ender Tokuç Güzbel Avlu Cafe'de iki kişilik akşam yemeği kazandı.

GÜZELBAHÇE BÜYÜK BİR AİLE

Yarışma öncesi konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ''Bugün burada bir yarışmadan çok daha fazlası için bir aradayız. Bugün puanlamaktan, sıralamaktan ya da derece belirlemekten ziyade; kıymetli sesleri dinlemek, cesareti alkışlamak ve duyguları paylaşmak için buradayız. Bu anlamlı buluşmada 21 yarışmacımız sahne alıyor ve gururla söylemek isterim ki, bu yarışmacıların 20'si kadın. Her birini yürekten, gönülden tebrik ediyorum. Çünkü coğrafyamızda ve içinde yaşadığımız toplumda kadınlarımız ne yazık ki hâlâ büyük baskılarla, görünmez engellerle ve suskunluk dayatmalarıyla karşı karşıya kalıyor. İşte tam da bu yüzden, bugün burada yükselen her kadın sesi bizim için sadece bir şarkı değil; aynı zamanda bir duruş, bir cesaret ve bir umut ifadesidir. Bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımızın da jüri üyesi olarak bulunması bu buluşmaya ayrı bir değer katıyor. Kendilerine bu anlamlı katkıları için teşekkür ediyorum. Güzelbahçe olarak bizler büyük bir aileyiz. Birbirini dinleyen, destekleyen, alkışlayan ve birlikte güçlenen bir aileyiz. Bugün bu salonda kurulan bağ, paylaşılan heyecan ve yükselen sesler bunun en güzel göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, sahneye çıkan tüm yarışmacılarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyor; kendilerine keyifli, bol alkışlı ve unutulmaz bir sahne deneyimi diliyorum. Hepimize iyi eğlenceler'' dedi.

SİZLERLE OLMAK EN BÜYÜK ÖDÜL

Etkinlikten büyük keyif aldığını ifade eden Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, '' Bugün burada sizlerin yanında bulunarak aslında en büyük ödülü ben aldım. Bu salonu dolduran enerji, paylaşılan duygu ve kurulan bu güçlü bağ benim için her türlü ödülün çok ötesinde. Bu kadar çok kadının bir arada olması, cesaretle sahneye çıkması ve sesini özgürce duyurması, Güzelbahçe'nin aydınlık yüzünü, çağdaş ve umut dolu ruhunu en güzel şekilde temsil ediyor. Tüm sesleri dinlerken yalnızca şarkıları değil; o şarkıların taşıdığı duyguları da hep birlikte yaşadık. Gösterdikleri cesaret, paylaştıkları duygu ve kattıkları değer için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı ve kıymetli etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği olan, vizyonu ve desteğiyle her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Mustafa Günay'ı da içtenlikle tebrik ediyorum'' diye konuştu.