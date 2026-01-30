Kocaeli'nin daha estetik bir kent olması noktasında yoğun çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklara değer katıyor. Büyükşehir tarafından üstyapı yenilemesi yapılan İzmit Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde yeni inşa edilen trafo binası Kocaelispor logolu ve yeşil-siyahlı renklerle sanat eserine dönüştü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları bir tuval gibi kullanıp, sanat eserine dönüştürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde üstyapı yenilemesini yaptığı Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde yeni inşa ettiği trafo binasını Kocaelispor logosu ve yeşil-siyahlı renklerle süsledi.

Yeni dekoratif aydınlatma direkleri ile modern görünümüne kavuşan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm enerji altyapı ve üstyapısı yenilenen caddeye Kocaelispor logolu yeni trafo binası çok yakıştı. İlerleyen günlerde trafo binasının etrafında çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.

ENERJİ HATTI YERİN ALTINA ALINDI

Büyükşehir ekipleri tarafından üstyapı çalışmaları yapılan cadde de beton aydınlatma direkleri kaldırıldı ve elektrik hatları yerin altına alındı. Bunun yerine enerji verimliliğini artırmak, yüksek gerilim hattını düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli transformatör binası inşa edildi.

Kullanım ömrünü tamamlayan trafo binası ve orta gerilim hücreleri elektrik enerjisi sağlayan 1600kVA kapasiteli yeni trafo binası ile yenilendi. Büyükşehir ekipleri yeni trafo binasının tüm cephelerini Kocaeli'nin marka değeri olan Kocaelispor'un logoları ile süsledi. Yeşil-Siyah renklerle yeni trafo binası yenilenen caddeye çok yakıştı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Şehit Ergün Köncü Caddesi'ne son kat asfaltı olan aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek.