İzmir Güzelbahçe Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür ve soba desteği vermeye başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile her yıl yapmış olduğu kömür desteğine başladı. 12 mahallede tespit edilen ailelere 100 ton kömür evlerine kadar ulaştırılıyor.

Güzelbahçe Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik Kulübü ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen dar gelirli ailelere kömür dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Biz sadece kömür dağıtmıyoruz; sobasından borusuna, odun ve kömür ihtiyaçlarını bir arada karşılıyoruz' dedi.

100 TON KÖMÜR TESLİM EDİLİYOR

Doğalgazı olmayan ve sobayla ısınan ailelerin tespit edildiğini belirten Başkan Günay, '12 mahallemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize 100 ton kömürü evlerine kadar götürüp teslim etmeye başladık. Belediye olarak 38 bin nüfuslu Güzelbahçe'mizin hizmetindeyiz' ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Başkan Günay, Güzelbahçeli hayırseverlere de çağrıda bulunarak, 'İster yardım kolisi, ister kömür, ister eşya desteği olsun; bizlere ulaştırıldığında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kapılarına kadar götürüyoruz. Kara kış desteğimiz kış süresince devam edecek' dedi.