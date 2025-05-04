Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde Dayanışma Mutfağını açarak evlere yemek hizmeti vermeye başladı. Başkan Mustafa Günay, “ Biz halkın yoksulluğuyla mücadele ediyoruz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyeciliğin iyi bir örneğini başlatarak Onur Günay Eğitim Kampüsünde bulunan DayanışmaMutfağında günlük olarak 300kişiye yemek çıkartmaya başladı.

Evinde yalnız yaşayan, kimsesi olamayan, yemek yapamayan 60 yaş ve üstü 130’a yakın aileyeher gün yemek servisi yapılıyor. Bunun yanı sıra cenazesi olan evlere isteğe bağlı olarak ilk gün ve sonraki günlerde evlerine sıcak yemek ikramı da yapılıyor.

Başkan Mustafa Günay, “Vatandaşımızın iyi gününde de zor gününde de yanındayız. Ayağını kıran yemek yapmayacak durumda olan bir vatandaşımız bize ulaştı biz de 15 gün boyunca evine yemek servisi yaptık. Kansere yakalan bir vatandaşımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenirken mutfakla uğraşmasın diye 1 ay boyunca evine yemek servisi yaptık. Anaokulu öğrencilerimizin yemeğini buradan çıkartıyoruz. Biz halkına dokunan, hastalığında sağlığında hep yanında olan bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

İktidarın siyasi istikbali için çalıştığını kendilerinin halkın istikbali için çalıştıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, halkın geleceği için çocuklar için çalıştıklarını belirterek, "Örneğin devlet okullarına her gün bin 740 öğrencimize simit ve süt veriyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantaları boş kalmasın diye çocukların için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.