İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Siteler Mahallesi’nde Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market projeleriyle hem sosyal yaşamı canlandırıyor hem de yerel ekonomiye katkı sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi hizmet ağına yeni alanlar ekleyerek devam ediyor. Güzelbahçe siteler mahallesinde Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market açarak kafe sayısını 5’e market sayısını da 3 çıkartacak.

Göreve geldiği günden itibaren seçim vaatlerinin yüzde 90’ını gerçekleştirip, bunun yanı sıra yeni birçok projeyi de hayata geçiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, hizmetlerine yenisini ekleyerek Siteler Mahallesinde Güzbel Cafe Port ve Güzmar Market çalışmalarına başladı.

SAHİLDE YENİ YAŞAM ALANI: GÜZBEL CAFE PORT

Siteler sahil hattında planlanan Güzbel Cafe Port, deniz manzarası eşliğinde sosyal etkinliklerin merkezi olacak. Modern tasarımıyla dikkat çeken cafe, ailelerin ve gençlerin buluşma noktası olarak hizmet verecek. Başkan Günay, “Vatandaşlarımızın sahilde keyifli vakit geçireceği sosyal bir ortam oluşturmak için yola çıktık” dedi.

HALKÇI BELEDİYECİLİĞİN YENİ ADIMI: GÜZMAR MARKET

Uygun fiyat ve yerel üreticiye destek ilkeleriyle hizmet veren Güzmar Market, Siteler Mahallesi’nde de açılıyor. Daha önce Atatürk ve Yelki Mahallelerinde hizmete giren marketler, halkın bütçesine katkı sağlarken yerel ekonomiyi de destekliyor. Başkan Günay, “Bu anlayışı daha geniş kitlelere ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

ATIL BİNA CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Uzun süredir kullanılmayan ve vatandaşların şikâyet ettiği bir bina, belediye tarafından kiralanarak hem market hem de cafe olarak değerlendirilecek. Projeyle Siteler Mahallesi’ne sosyal ve ekonomik değer kazandırılması hedefleniyor.

GÜZELBAHÇE TÜRKİYE’DE İLK 10’DA

Başkan Günay, Güzelbahçe’nin Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeleri arasında 7. sırada yer aldığını belirterek, “Her mahalleye eşit hizmet götürme ilkemizle ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam ediyoruz” dedi.