Edirne'de Keşan Lisesi 1986 mezunları, yıllardır sürdürdükleri dayanışma geleneğini bu kez bir düğün vesilesiyle yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Okul arkadaşları Savaş Bulut ve İnci Bulut’un kızları İrem ve Leyla-Adnan Sökmen’in çocukları Burak’ın Alyans Wedding Kır Düğün Salonu’ndaki düğününde bir araya gelerek genç çifti kutladı ve mutluluklar diledi.

MUTLU GÜNLERDE BİRLİKTE

40 yıl önce aynı sıraları paylaşan mezunlar, hem arkadaşlarının özel günlerinde bir araya gelmenin hem de geçmişe dair güzel anıları tazelemenin mutluluğunu yaşadı. Grup üyeleri, bu birlikteliği hem mutlu hem de hüzünlü günlerde sürdüreceklerini belirtti.

OKUL GÜNLERİNE ÖZLEM

86 mezunları, bu buluşmalar sayesinde yıllar önceki okul günlerini yad ettiklerini ve dostluklarını canlı tutmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı.