İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın simge yapılarından Göl Gazinosu’nu aslına uygun şekilde restore ederek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 1930’lu yıllardan günümüze fuarcılık ve kültür sanat tarihinin simge mekânlarından biri olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen Kültürpark Göl Gazinosu’nu 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde işçilerle birlikte açtı. Çalışmalarda emek veren herkese teşekkür eden Başkan Tugay, “Birilerini zengin etmek için değil halk için çalışıyoruz. Kamu çalışanı olmak bu yönüyle de güzel. Tüm emekleriniz, diktiğiniz her ağaç ve havuzdaki her bir damla su için çok teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİRLİLERİN HAYATINDA YENİDEN İZ BIRAKACAK

Aslına uygun olarak inşa edilen Göl Gazinosu, uzun yıllar İzmir’e ve Kültürpark’a hizmet verecek bir yapı olarak tasarlandı. Onaylı restorasyon projesinde sergi salonu olan yapının bir bölümü Mutfak Müzesi olarak faaliyet gösterecek. İzmir Mutfak Müzesi’nin tanıtımı için ön sergi hazırlandı. Nejat Yentürk’ün küratörlüğünde, üç koleksiyoncunun bağışladığı binlerce eserle oluşturulan arşiv sayesinde, müzenin Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı gastronomi müzelerinden biri olması hedefleniyor. Müzenin tanıtımı için hazırlanan ön sergi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) boyunca 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Göl Gazinosu fuayesinde İzmirlilerle buluşacak.

“BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK İÇİN DEĞİL HALK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Göl Gazinosu’nda inceleme yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, bir şey başarmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek “İyi ki biz bu şehrin belediyesiyiz, kamu çalışanlarıyız. Birilerini zengin etmek için değil halk için bunu yapıyoruz. Kamu çalışanı olmanın böyle bir tarafı var. Herhangi birinin kazanç sahibi olması için değil, doğrudan halkımızın, her yaştan yurttaşın iyiliğine olan, onları mutlu edecek, onlara hizmet edecek bir iş ortaya koymanın keyfini yaşatıyor. Bu yönüyle de güzel. Tüm emekleriniz için, diktiğiniz her ağaç ve o ağacın dalları, yaprakları için, havuzdaki her bir damla su için, yaptığınız işe yüreğinizi koyduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HAYATINIZA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİN”

İzmir’e daha iyi hizmet etme hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlü, büyük ve köklü bir kurum. Bu kurumun bir parçası olmak hepimiz için bir onur. Bunu hissederek çalışacağız. Hissederek yaşayacağız. Ama en güzeli sizlerle böyle yan yana, omuz omuza çalışmak. Böyle işleri dostça, kardeşçe yapmak. Değerli arkadaşlarım lütfen hayatınıza değer katmaya devam edin. Yaşadığımız kente hak ettiğimiz, insanlarımızın hak ettiği o değeri katmaya çalışarak çalışmaya devam edelim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Elleriniz, ayaklarınız dert görmesin. Çok güzel günleri hep birlikte yaşayalım” diye konuştu. Başkan Tugay, konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çekildi. Tugay, içerisinde kasap terazisi, salep güğümü gibi birbirinden kıymetli parçaların bulunduğu Mutfak Müzesi’ne dair oluşturulan tanıtım sergisini de dolaştı. Müzeye dair ön sergi 29 Ağustos-9 Eylül tarihlerindeki 94. İEF dönemi boyunca ziyaret edilebilecek.

TÜRKİYE’NİN YILDIZLAR GEÇİDİ

Kültürpark’ın en önemli simgelerinden olan Ada ve Göl gazinoları, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar olarak hafızalarda iz bıraktı. Bir asrı geride bırakmaya hazırlanan Kültürpark tarihinde konserlerden tiyatro gösterilerine sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı’ndaki bu gazinolarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca konser verdi. İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya-Metin Akpınar gibi ünlü sanatçılar bu gazinolarda unutulmaz tiyatro gösterilerine imza attı.