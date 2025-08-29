Ankara Keçiören Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önemle hayata geçirdiği “Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri” programı, yaz gecelerine nostalji ve neşe katmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Farklı mahallelerde düzenlenen açık hava sinema etkinliklerinde bu hafta vatandaşlarla buluşan “Köyden İndim Şehire” ve “Tatlı Dillim” filmleri Keçiörenlilerden büyük beğeni topladı.

DÖRT KARDEŞİN ANKARA MACERASI KAHKAHALARA BOĞDU

Yeşiltepe Mahallesi Dede Korkut Parkı’nda gerçekleşen gösterimde, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Köyden İndim Şehire” beyaz perdeye yansıtıldı. Usta Yönetmen Ertem Eğilmez’in 1974 yapımı bu eseri, köylerinden Ankara’ya gelen dört kardeşin başından geçen komik olayları anlatırken, izleyicilere kahkahalarla dolu bir nostalji yaşattı. Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerinin performansları, sinemaseverlerden tam not aldı.

KEÇİÖRENLİLER TEBESSÜM EDİYOR

Sancak Tepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda düzenlenen bir diğer gösterimde ise Tarık Akan ve Filiz Akın’ın başrollerinde yer aldığı “Tatlı Dillim” filmi sinemaseverlerle buluştu. Romantik ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken film, izleyicileri hem duygulandırdı hem güldürdü. Vatandaşlar, Ferit ve Emine’nin aşk hikâyesini ilgiyle takip ederken, filmin sonunda yüzlerden tebessüm eksik olmadı. Etkinlik boyunca dağıtılan geleneksel sokak lezzetleri ise açık hava sinemasına ayrı bir renk kattı. Parkları dolduran Keçiörenliler, Yeşilçam filmlerine gösterdikleri yoğun ilgiyle sinema kültürüne sahip çıktıklarını gösterdi.

“GÜZEL HİZMETLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Vatandaşlar, bu etkinliklerin mahalle kültürünü pekiştirdiğini ve komşuluk bağlarını güçlendirdiğini dile getirerek, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a şu sözlerle teşekkür etti: “Her mahallede açık hava sineması gösteriliyor. Hersek komşularıyla bir araya gelip film izleyerek stres atıyor. Sinemaya gidemeyenler bu imkânlardan faydalanıyor. İzlediğimiz filmler hem bizleri mutlu ediyor hem de geçmişe götürüyor. Çocuklarımız için eğlenceli, biz büyükler için ise anlamlı bir deneyim oluyor. Başkanımız Mesut Özarslan’a bu güzel hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.”

ATATÜRK FİLMİ KEÇİÖRENLİLERLE BULUŞACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında özel programlar düzenleyen Keçiören Belediyesi, 29 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Kalaba Kent Meydanı’nda Atatürk filmini vatandaşlarla buluşturacak. “Zaferin 103. Yılında Atamızın İzinde Bir Akşam” programına hemşehrilerini davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Cumhuriyetimizin temellerini atan, milletimize bağımsızlığını kazandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Keçiören’imizde coşkuyla kutluyoruz. 103 yıl önce Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zaferi, hemşehrilerimizle birlikte ‘Atatürk’ filmini izleyerek yâd edeceğiz.” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin yaz ayları boyunca devam eden açık hava sineması hem kültürel zenginliği artırıyor hem de vatandaşların sosyal hayata katılımını teşvik ediyor. Belediye’nin bu yöndeki çalışmaları, Keçiören’in kültür sanat hayatına önemli katkılar sağlıyor.