Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin yarının girişimcilerine yön veren buluşmalarına konuk olan TKG Otomotiv Yönetim Kurulu Onursal Başkanı İrfan Demirdüzen, 50 yıla yaklaşan iş hayatı deneyimini paylaşarak, geçmiş ile günümüz dünyasını yorumladı.

BURSA (İGFA) - Gençlerin yenilikçi projelerine destek vermeye devam eden Osmangazi Belediyesi, girişimcilik farkındalığını artırmak için düzenlediği 'Girişimci Kafası Söyleşisi' ile katılımcılara iş dünyasına dair önemli kazanımlar sunuyor.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda bu kez gençlerle TKG Otomotiv Yönetim Kurulu Onursal Başkanı İrfan Demirdüzen konuk oldu.

Dünyanın değiştiğini, buna bağlı olarak geçmiş ile günümüz Türkiye'sinde çok farkın bulunduğunu dile getiren başarılı iş insanı İrfan Demirdüzen, 'Biz yamalı pantolon ile geziyorduk, şimdi marka olmayan pantolon ile gezen yok. Herkes şatafat peşinde. Çok lükse fuzuli para harcayan bir toplum olduk. Gelirimize göre gider değil, gelirimizden fazla para harcıyoruz. Eskiden herkesin bir idare etme usulü vardı ve kimse, kimseyle rekabet halinde değildi. Türkiye zenginleşti. O zenginlik mali yönden oldu ama homojen oldu mu olmadı mı bilmiyorum' diye konuştu.

'SANAYİLEŞMENİN GETİRDİĞİ BİR YALNIZLIK VAR'

Bu noktada özellikle bireyin yalnızlaşmasına parantez açan İrfan Demirdüzen, 'Sanayileşmenin getirdiği bir yalnızlık var. Herkes bir bilgisayarın başında bütün gününü geçirebiliyor. Bir telefon ile hayatını mahveden insanlar da var. Çoğunluk olumsuz yönde algılanıyor. Ailelerin de en büyük sorunlarından bir tanesi bu çocukların yalnızlaşması ve evde bilgisayarın başına kapanması. Bütün günü onunla geçirerek sosyallikten uzak bir hayat yaşamaya çalışmaları toplum için hoş bir durum değil, aileler için de değil' paylaşımında bulundu.

'KENDİ İLKELERİNİZ OLACAK'

Geleceğin iş dünyasına hazırlık yapan gençlere de önemli tavsiyelerde bulunan başarılı iş insanı Demirdüzen, 'Kendi ilkeleriniz olacak. İlkelerin doğrultusunda hareket edersin, ilkelerinle beraber gidersin. Yoksa rüzgara göre yelken açarsan, nereye gideceğin belli olmaz. Omurgalı bir insan olursan, topluma saygılı bir insan olursan, ilerlemek istediğin yolda ilerleyebilirsin' dedi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından genç girişimciler için getirdiği kitapları katılımcılara hediye eden İrfan Demirdüzen, 'Kazanırsak hep beraber ülke olarak kazanacağız, bireysellik ön planda olursa kaybedeceğiz' ifadesini kullandı. Demirdüzen, etkinlik için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.