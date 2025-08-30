İzmir Gaziemir Belediyesi, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatların ardından ortaya çıkan inşaat atıklarını, özel konteynerlerle vatandaşların adresinden alarak geri dönüşüme kazandırıyor. Kaçak moloz dökümü yapanlara ise 91 bin 658 TL’ye kadar ceza uygulanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Gaziemir Belediyesi, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında ortaya çıkan inşaat atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılmasını önlemek amacıyla, vatandaşlara konteyner desteği sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, moloz atıklarının alınması için başvuru yapan yurttaşların adreslerine moloz konteyneri bırakıyor. Belediyenin sağladığı bu sistem sayesinde, tadilat yapan vatandaşlar inşaat atıklarını evlerinin önüne konulan konteynere döküyor. Belediye ekipleri ise, konteynerlerde biriken molozları lisanslı geri dönüşüm tesislerine taşıyor. Böylece hem doğa korunuyor hem de atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Moloz konteynerlerine yalnızca tadilat sonrası ortaya çıkan moloz, kırık fayans, tuğla, sıva, beton parçaları atılabiliyor. Ayrıştırılmamış ve çuvallanmış atıkların konteyenere atılması durumunda ise atıklar belediye ekiplerince alınmıyor. Belli bir ücret karşılığında verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak ya da 0 232 999 0 251 numaralı telefondan 1161-1162 dahili hatlarını arayarak randevu oluşturabiliyor.

Öte yandan, yasal döküm alanlarının dışına, boş arsalara, ormanlık alanlara, çöp konteynerlerinin kenarına inşaat atığı bırakan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi kapsamında 91 bin 658 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.