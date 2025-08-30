94’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), ilk günden binlerce ziyaretçiyi Kültürpark’a çekti. Sanatseverler ziyarete açılan sergilerin yolunu tutarken, çocuklar ve gençler renkli etkinlikler ve konserlerin tadını çıkardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 29 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde bu yıl 94’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, daha ilk günden ilgi odağı oldu. Resmi açılış töreni öncesinde, Gündoğdu Meydanı’ndan Lozan Kapısı’na uzanan kortej renkli görüntülere sahne oldu. Gösteriler ve Balkanlılar Halk Dansları Festivali katılımcılarının dansları, korteji izleyen binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. Açılış gününde Çim Konserleri’nde sahne alan Candan Erçetin İzmirli sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Çim Konserleri devam ediyor

Fuar akşamlarının vazgeçilmezi Çim Konserleri, bu yıl da müzikseverleri Kültürpark’ta buluşturmaya devam edecek. 30 Ağustos’ta Edis ve ön performansta Ali Altay ile İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası sahnede olacak. 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de de Gripin Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde yer alacak. 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sahne alacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlayacak.

Sergiler ziyarete açıldı

Atlas Pavyonu’nda açılan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Atatürk Sergisi, Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri ilk günden ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’ndeki Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” dokuma sergisi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Koleksiyonu sanatseverlerle buluştu. Pakistan Pavyonu’nda da İzmir Planlama Ajansı’nın hazırladığı “İz’in Peşinde Kentin İçinde” sergisi açıldı. Kültürpark’ın simge yapısı Göl Gazinosu da fuar kapsamında yeniden hayat buldu ve İzmir Mutfak Müzesi’nin tanıtım sergisiyle İzmirlileri karşıladı.

Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’nda dolu dolu program

Bu yıl yenilenen ve 3 No’lu Hol karşısında yer alan Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’na kurulan etkinlik sahnesi, konserlerden dans yarışmalarına ve DJ performanslarına kadar dopdolu bir programla fuar ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuar boyunca sahneye çıkacak sanatçılar arasında Sedat Yüce, Dolce Band, Ibis Maria Latin Night, İtalyan müzik grubu Tamburi Del Vesuvio, Nilay Selçuk, Sevil Arnoczky, Burak Kibar gibi isimler yer alırken, İZBB Pop Orkestrası ve Kültür Orkestrası da özel performanslarıyla fuar atmosferini renklendiriyor. Renkli konserleri DJ gösterileri tamamlıyor. 6 ve 7 Eylül’de düzenlenecek Dans Festivali Yarışmaları ise salsa, bachata ve kizomba tutkunlarını buluşturarak fuara ayrı bir coşku katacak.

Çocuklar ve gençler için renkli başlangıç

Fuarda ilk günden itibaren çocuklara özel alanlar da yoğun ilgi gördü. “İzmir Çocuk Oyun Alanı” survivor parkurlarından mini futbol ve bowlinge, ağ labirentlerinden langırta kadar eğlenceli aktivitelerle minik ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ayrıca Fuar Çocuk Kulübü, atölyeler ve mobil çocuk sahneleri de çocukları sanat ve oyunla buluşturdu.

Gençlik ve Spor Alanı’nda ise refleks oyunları, satranç turnuvaları ve Red Bull aktiviteleriyle gençler fuar keyfini yaşadı. Renkli uluslararası sokak etkinlikleri, atölyeler, dans gösterileri ve Big Boyz Festival ile 94. İEF, daha ilk gününden tüm ziyaretçilerine büyük coşku yaşattı.

Ana sponsorunun Folkart, etkinlik sponsorunun ise Migros olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş ücretleri, tam 40 TL, öğrenci 25 TL. Fuar, 9 Eylül’e kadar her gün 16.00 – 23.00 saatleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini bekliyor.