Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Zeytin Budama Eğitimi, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitime Efes Selçuk ve çevre ilçelerden toplam 35 üretici katıldı.

İZMİR (İGFA) - Ziraat Mühendisi Dr. Berk Ünal'ın anlatımıyla gerçekleşen eğitimde; zeytin ağaçlarında doğru budama teknikleri, budamanın verim ve ağaç sağlığı üzerindeki etkileri, zeytin çeşitleri, iklim koşullarına uyum, yaprak ve kök dengesi gibi birçok başlık ele alındı.

Eğitim kapsamında üreticiler, yanlış budamanın yol açabileceği verim kayıpları ve ağaç sağlığına zararları hakkında bilgilendirilirken; doğru zamanda ve doğru yöntemle yapılan budamanın ürün kalitesini ve verimliliği nasıl artırdığına dair önemli bilgiler edindi. Eğitim boyunca üreticiler, kendi arazilerinde karşılaştıkları sorunları aktararak sorularına doğrudan yanıt alma fırsatı buldu.

'ÜRETİCİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DAHA GÜÇLÜ OLACAK'

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda üreticilerle bir araya gelen Ziraat Mühendisi Dr. Berk Ünal; 'İzmir'in 30 ilçesini kapsayan çalışmalar kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ın önderliğinde ve Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla tarımsal üretimde iklim değişikliğine bağlı yaşanabilecek sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyoruz. Üreticilerin sürdürülebilir şekilde kalkınmalarını sağlamak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri olan zeytin budama eğitimleri kapsamında Efes Selçuk'ta üreticilerle buluştuk. Katılım gerçekten çok güzeldi. Soru-cevaplarla verimli bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimler sayesinde üreticilerimiz, iklim değişikliğine karşı daha dirençli, verimli ve ekonomik kayıplar yaşamadan üretimlerini sürdürebilecek. Kent-kır dengesinde sağlıklı gıdaya erişim açısından bu çalışmaların tüm İzmir'e yayılmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz' dedi.