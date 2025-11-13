Ege Üniversitesi'nin düzenlediği '8. Deri Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi'nde, sektör temsilcileri ve akademisyenler Türk deri sanayisinin geleceğini masaya yatırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir, deri sektörünün uluslararası buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 8. Deri Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi (IAFLI), İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşti. Kongreye dünyanın farklı ülkelerinden iş insanları ve akademisyenler katıldı. Kurumsal destekçiler arasında İZBAŞ ve EGEDERİDER yer aldı.

Kongrede konuşan İZBAŞ ve EGEDERİDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eriten, sürdürülebilir üretim ve teknolojik dönüşümün sektörün geleceğinde belirleyici olduğunu vurguladı. Eriten, su ve enerji verimliliği, kimyasal kullanımının yönetimi, atık ve emisyon azaltımı ile uluslararası sertifikasyon süreçlerine uyumun Türkiye'yi Avrupa ve ABD için güvenilir bir tedarikçi haline getirebileceğini söyledi.

Eriten ayrıca, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve genç deri mühendislerinin sektörde kariyer yapmasının önemine dikkat çekti. 'Gençlerimizin bu alanda kariyer yapmasını teşvik etmek hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

Türk deri sektörünün yaşadığı sorunlara da değinen Eriten, artan maliyetler, döviz kuru baskısı, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikler ile suni malzemelerin yaygınlaşmasının sektör üzerindeki etkilerini anlattı. Tüketicilerin artık ürün kalitesinin yanı sıra çevresel duyarlılık, izlenebilirlik ve etik değerleri de önemsediğini belirtti.

Kongre sonunda, Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahri Başaran, sponsorluk desteği veren EGEDERİDER adına Mehmet Eriten'e teşekkür plaketi takdim etti.