Bornova Belediyesi, yeni hayata geçireceği Altın Gelecek Projesi ile maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan, Bornova'da ikamet eden başarılı üniversite öğrencilerine şeffaf ve güvenli bir burs dayanışması sunmayı amaçlıyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi tarafından yürütülen 'Altın Gelecek - Bornova Gençlerine Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi', maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim hayatını sürdürmekte zorlanan üniversite öğrencilerine umut oluyor. Proje, Bornova'da ikamet eden, akademik olarak başarılı ancak artan yaşam maliyetleri, barınma sorunları ve aile gelir yetersizliği nedeniyle eğitimini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalan gençlere destek olmayı amaçlayan güçlü bir sosyal dayanışma modeli olarak hayata geçiriliyor.

Eğitimden kopuşa karşı yerel dayanışma

Günümüzde birçok üniversite öğrencisi, eğitim hayatında başarılı olmasına rağmen barınma, ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşadığı zorluklar nedeniyle öğrenimini sürdürmekte güçlük çekerken Altın Gelecek Projesi, gençlerin potansiyelini kaybetmeden eğitim yolculuklarına devam edebilmesi için tasarlandı. Proje ile Bornova'daki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hemşeriler ortak bir dayanışma ağında buluşturuluyor.

Şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir burs modeli

Yasal mevzuat gereği Bornova Belediyesi tarafından herhangi bir nakdi aktarım yapılmayacak. Belediye; burs veren kişi ve kurumlar ile öğrenciler arasında şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir eşleştirme ve koordinasyon süreci yürütecek. Burs destekleri, gönüllü bağışçılar tarafından doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacak. Burs alan ile burs veren birbirini tanımayacak; tüm süreç Bornova Belediyesi tarafından takip edilerek raporlanacak. Bu sayede hem öğrencilerin mahremiyeti korunacak hem de destek mekanizması güvenli bir yapıya kavuşacak.

Başkan Eşki: 'Bu bir burs değil, geleceğe yatırımdır'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altın Gelecek Projesi'nin yalnızca maddi bir destek olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bornova'da hiçbir gencimizin maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmesini istemiyoruz. Altın Gelecek, bir burs projesinden öte; dayanışmanın, adaletin ve ortak geleceğe duyulan inancın adıdır. Eğitime yapılan her katkı, daha güçlü, daha umutlu ve daha üretken bir Bornova'ya yapılan yatırımdır. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Başvurular Başlıyor

Altın Gelecek Projesi, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren aktif hale getirilmek üzere planlandı. Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi koordinasyonunda yürütülen proje ile Bornova'da ikamet eden lisans öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek sağlanması hedefleniyor.