Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan çocukların kaliteli eğitim hizmeti alabilmesi için ilçeye yeni kreş kazandırmaya devem eden Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde bir kreşi daha hizmete açtı. Yeni açılan kreşle birlikte ilçede kreş sayısı 5'e yükseldi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ailelerin ekonomisine destek olmak ve çocuklara çağdaş eğitim imkanı sunmak amacıyla sürdürdüğü kreş projelerine bir yenisi daha ekleyerek Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Küplüpınar Mahallesi'nde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen açılış törenine TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yanı sıra CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, kreşin hayata geçmesine katkı sunan hayırsever Ali Özelif ve ailesi katılım gösterdi.

Hayırsever iş insanları Osman ve Ali Özelif'in katkıda bulunarak merhum babaları Hamit Özelif adına yaptırılan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi 600 metre kare alanda 325 metre kare inşaat alanına 2 kat olarak inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 80 ila 120 arası öğrenci, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alacak.

'2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE 10 KREŞLE GİRECEĞİZ'

Osmangazi'ye bir kreş daha kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın, bütçe görüşmelerinde verdiği güzel mücadele ve direnişle halkın her kesiminden büyük destek gördü. İnşallah kısa zamanda iktidarımızda, hep birlikte ülkemize bu tür hizmetleri daha da fazla kazandıracağız. Hayırsever iş insanı Ali Özelif'e de özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, burayı önerdiğimizde hiç ikiletmedi. 'Başkanım, bize yer gösterin; ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Çok kısa sürede kreşimizin inşaatını tamamladı ve bugün açılışını yapıyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin, nicelerini yapmak da nasip olsun. Bugün beşinci kreşimizi açtık. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık iki yıl geçti. Dört kreşimizin daha çalışmaları başladı. Yaz döneminde bu kreşleri de tamamlayarak 2026-2027 eğitim öğretim dönemine toplam 10 kreşle girmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında pazar yeri temelini attık. Hisar bölgesindeki 3 bin yıllık arkeopark projesi yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Orada bir Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi açacağız. Romangal Fabrikası'ndaki çalışmalar da hızla ilerliyor. Diğer projelerimizde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bizim tek bir derdimiz var: Genel Başkanımızın bin kreş hedefine Osmangazi'de, dönem bitene kadar 20 kreşle katkıda bulunmak. Ayrıca yaklaşan erken genel seçimde, yerelde yaptığımız hizmetlerle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına katkı sunmak istiyoruz' diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutlayarak sözlerine başlayan TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin bugün itibarıyla 785 kreş, gündüz bakım evi ve çocuk etkinlik merkezi bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Bugün 786'ncısını açıyoruz. Sevgili Başkanımız Erkan Aydın çok güzel ifade etti; bugüne kadar 5 kreş açmış, 5 kreş de yapım aşamasında. Demek ki Osmangazi'de kısa süre içerisinde kreş sayısı 10 olacak. Sevgili başkan diyor ki: 'Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bin kreş hedefine Osmangazi'den 20 kreşle katkı vereceğim.' Erkan Aydın başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Bilim insanları, çocuklara 3-4 yaşında verilecek ilk eğitimin, çocuk kişiliğinin gelişiminde çok büyük katkı sağladığını söylüyor. Hizmette birbirimizi tamamlamak zorundayız. Bir taraftan merkezi hükümet açsın, diğer taraftan diğer belediyeler açsın, bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kreş açsın. Vatandaş da baksın; hangisi daha çok kreş açıyor, hangisi daha nitelikli etkinlikler yapıyorsa onlara destek versin. Hizmette yarışalım. 20 milyon öğrencimiz var. Doğru bir eğitim vermek hepimizin ortak görevidir. Amacımız kaba siyaset yapmak değil; amacımız hizmet etmek ve memleketin daha iyiye doğru gitmesine vesile olmaktır. Hayırsever iş insanı Ali Özelif kardeşimizi de kutluyorum. Babasının adına bu güzel kreşe destek vererek hizmet yarışına katıldı. Araştırmalar gösteriyor ki kreşe çocuğunu gönderen her dört anneden biri, altı ay içinde bir işte çalışmaya başlıyor. Biz burada sadece çocuklara iyi bir eğitim vermiyoruz; aynı zamanda kadınlarımızın iş gücüne katılımına da vesile olmaya gayret ediyoruz'.

Rahmetli babamın 'hayırla yarışın' şeklinde bir sözü olduğunu söyleyen hayırsever iş insanı Ali Özelif, 'Bugün kreşimizin açılışını gerçekleştirdik ancak işimiz burada bitmiyor. Babamın yaşam felsefesinde hayırlı hizmet etmek vardı. Ömrümüz vefa ettikçe, açılışını yaptığımız bu okulun bundan sonraki tüm ihtiyaçları için de hizmet etmeye hazırız. Okulumuzun Osmangazi'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

Kreşin açılışında konuşan CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Osmangazi ilçesine yeni bir kreş kazandırılmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek kreşi gezdi.