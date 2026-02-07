İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yapay Zekâ Destekli Bireysel Matematik Öğretimi Projesi genişletildi. Daha önce 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yararlandığı projeden, Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler de faydalanmaya başladı. Programdan şu anda 500 öğrenci yararlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan Yapay Zekâ Destekli Bireysel Matematik Öğretimi Projesi, İzmirli öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Günümüz eğitim anlayışında dijital dönüşümün önemli bir parçası olan yapay zekâ teknolojilerinin matematik öğretimine etkin biçimde entegre edildiği program genişletildi. Daha önce kent genelinde başvuru yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yararlandığı proje, Sınav Destek Merkezi'nde eğitim alan öğrencilere de sunuldu. Program kapsamında öğretmenlere sağlanan ölçme ve değerlendirme verileri sayesinde öğrencilerin bireysel gelişimleri daha yakından izlenirken, eğitim sürecinin daha verimli biçimde planlanması da mümkün hâle geldi. Şu anda 500 öğrencinin kullandığı programdan 2024 ve 2025 yıllarında 1.100 öğrenci yararlandı.

Cep telefonlarında da kullanılabiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi Sorumlusu Mehmet Parlak, Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü olarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına hazırlanan Sınav Destek Merkezleri öğrencileri için Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinin yanı sıra Yapay Zekâ Destekli Bireysel Matematik Öğretimi Programı'nı başlattıklarını belirtti. Programın masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra tablet ve cep telefonlarında da kullanılabildiğini ifade eden Parlak, 'Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle programa giriş yapıyor, yapay zekâ desteğiyle seviyelerini ölçebiliyor. Program, öğrencilerin seviyelerine uygun videolu anlatımlar ve soru çözümlemeleri sunuyor' dedi.

Öğrenciler memnun

Uygulamayı kullanan öğrencilerden Meryem Güvenç, merkezdeki derslerin ardından evde yapay zekâ destekli eğitim programından yararlandıklarını belirterek, 'Uygulama seviyemizi ölçüyor, eksiklerimize göre konu anlatımı ve sorular sunuyor. Yapamadığımız soru türlerini tespit ederek o konulara yoğunlaşmamızı sağlıyor. Bu sayede netlerimizi artırıyoruz' dedi. Haktan Yaral ise, 'Bu uygulama bana çok şey kattı. Matematikte sıfır netten 20 net bandına çıktım. Eksiklerimi görmemi sağlıyor, konu anlatımları ve sorularla konuları pekiştiriyorum' diye konuştu.